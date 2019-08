Cancelan diálogo con autodefensas

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, admitió que la Segob había iniciado el diálogo con grupos de autodefensas, pero anunció que dejará de hacerlo por instrucción presidencial.

"Estábamos dialogando en la Huacana, estábamos dialogando en Tamaulipas. También se habían acercado, no habíamos ido a Guerrero, pero se habían acercado algunas personas que querían platicar con nosotros", señaló.

"En este momento con la instrucción presidencial nosotros ya no vamos hacer esto. Al principio y a propuesta del señor subsecretario me parecía interesante pero dada la instrucción (ya no lo haremos)".

Afirmó que la intención de estos acercamientos era llegar a la pacificación de zonas violentas y llevar desarrollo económico; sin embargo, se pronunció por acatar la orden del titular del Ejecutivo.

"A ver, el señor presidente fue ya muy claro, efectivamente el subsecretario Ricardo Peralta pensó que era conveniente ir a estos lugares (de Michoacán) de una violencia extrema para poder tener una alternativa de pacificación y de atenderlos", insistió.

"La intención era buena, la intención era la pacificación, la intención era llevar empresas e industrias a esas zonas. Pero vamos a conservar más la calma y posteriormente a lo mejor podemos entrar a la agroindustria en estas zonas", comentó.

'estoy más firme que nunca'

Por otro lado, rechazó rumores sobre una posible renuncia a la Secretaría a su cargo y llamó traviesos a sus adversarios, quienes, dijo, también han inventado que se encuentra mal de salud.

"Por supuesto que estoy más firme que nunca. Estos traviesos adversarios que tengo siempre están diciendo que yo renuncio o que me enfermo, ni renuncio ni me enfermo", subrayó.