Instigar democracia: gran negocio

En el antiguo testamento de la Biblia, no aparece que los líderes del pueblo judío fueran nominados por éste, sino que siempre es Yahvé quien los designa: a Abraham después de la prueba del sacrificio de su hijo (Isaac para la Biblia, Ismael para el Corán); Moisés tras el episodio de la Zarza ardiente y luego Josué. Llegaron los reyes y los tres primeros fueron elegidos directamente por el Dios de Israel, (Saúl, David y Salomón). Después, cuando los grupos humanos empezaron a tomar decisiones políticas, llegaron desastres y conquistas que, prácticamente, en la antigüedad, casi desaparecieron al pueblo hebreo.

En México, muchos favores políticos se han pagado con partidos políticos. En 1948 Miguel Alemán compensó a Vicente Lombardo Toledano, el haberlo llamado "Cachorro de la Revolución" con el PPS; y en 1954 Adolfo Ruiz Cortines regaló a sus amigos veteranos el PARM; ambos partidos jamás existieron democráticamente hablando, sólo cobraron sumándose al PRI. Vicente Fox gratificó a Elba Esther Gordillo con "Nueva Alianza" en 2005. El INE pareciera deudor de Felipe Calderón y quiere pagarle con "México Libre". El IEC debe mucho al "moreirato" y le paga con el partido "Unidos". Se esperan algunos regalos de AMLO, pero su enfrentamiento con el INE pareciera dificultar los registros, pronto ambos unirán sus intereses y de ello saldrán otras organizaciones políticas que cumplirán con "partir" al país en grupos antagónicos con diferentes matices y especialmente con profundos intereses de poder político y económico.

Hoy encontramos al pueblo mexicano terriblemente dividido, pero sería ingenuo y hasta tendencioso culpar a un solo fenómeno de esta desunión, que, además, no es exclusiva de México, sino que se extiende por casi todos los países del mundo.

Esta segmentación la podemos encontrar incluso dentro de los propios institutos políticos en los que se atiende más al interés grupal que a los principios y valores de ellos (cuando existen); así, hace 9 meses en la elección interna del PAN se desmembró ese organismo

que alguna vez tuvo ideales, al grado de generar otros partidos entre sus antiguos integrantes. La reciente elección interna del PRI culminó como se esperaba, con fraudes electorales escandalosos, muy propios de su ADN. La candidata que resultó perdedora y que ya renunció al PRI, sostuvo que fue un proceso que avergüenza a la democracia mexicana. En Coahuila, curiosamente la votación priista interna alcanzó un porcentaje histórico; el candidato moreirista se llevó el 96% de los comicios; en estados donde no gobierna el PRI, los sufragantes escasearon. En 3 meses habrá elecciones en Morena; analizando los conflictos actuales en el senado y las luchas internas para las pasadas elecciones en Durango y otros estados, es de apostar que esos enfrentamientos se potencializarán y ni AMLO podrá detenerlas.

¿Qué tanto pelean los líderes de esos partidos; algunos en agonía? El INE tiene la respuesta: espera recibir para 2020 doce mil millones; los partidos políticos se embolsarán 5,250 millones. Por ello los encontramos desesperados por no perder los privilegios acostumbrados, sueñan con inmensas fortunas del erario mientras millones de mexicanos carecemos de hospitales con servicios mínimos; miles de pacientes de cáncer sin medicamentos, incluyendo niños; afectos del corazón sin stents, menos marcapasos y enfermos en general sin medicinas, esto no es un insulto en sí, es una burla con "florido" recordatorio familiar para el pueblo. Esos recursos son sólo federales, agregue otros miles de millones de los estados. Coahuila enfrenta una mega deuda inmensa, no puede terminar un hospital, menos un metrobús, pero sí entrega cientos de millones a un organismo de nula calidad moral. Este endriago propone comprar ánforas electrónicas que extasían la imaginación suponiendo un doble negocio: ganarán con "urnas digitalmente embarazadas" y "algo" de la compra misma. Mejor desaparézcanlo y que sólo el INE realice los procesos electorales.

La que resulta una verdadera calamidad son los excesivos procesos electorales; especialmente en La Laguna. En los últimos años ha habido procesos cada año y los miles de millones gastados, "brillan en la más absoluta opacidad" además, con el sistema electoral actual, se esperan ocho elecciones en los siguientes diez años.

Por ello resulta trascendente la propuesta del diputado panista Juan Antonio García Villa: para evitar tanto proceso, los diputados locales a elegir en 2020 sólo durarían un año (parece contradicción, pero no, esperen…). Luego, en 2021, cuando haya elecciones de diputados federales y ayuntamientos coahuilenses, se elijan entonces diputados locales por tres años; así todos concluirán en 2024; cuando habrá elecciones federales totales. Además, el gobernador electo en 2023, sólo duraría 4 años, con ello, en 2027, habría además elecciones conjuntas de Ayuntamientos y diputados locales, conjuntándose con las de diputados federales. Así, de esa manera, a partir de 2021 sólo había elecciones cada tres años y no cada año como hasta ahora.

Esperamos que al menos su fracción parlamentaria le apoye, es una propuesta que beneficia a la ciudadanía y que ha sido considerada positiva por organizaciones de la sociedad civil y empresarial, sin embargo, es de dudarse que cuente con el interés del presidente del congreso local, quien dedica tiempo completo a su campaña por la alcaldía y se olvida de los problemas del estado, de esa inmensa deuda que nos ahoga. Pareciera que este político ha encontrado algún acuerdo anticipado del PRIAN; tal como ahora proponen sus cúpulas que buscan alumbrarse mutuamente, uniéndose para los próximos procesos; ¿serán capaces de compartir cargos y recursos?