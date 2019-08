Se intoxican 15 burócratas en fiesta

Después de un convivio entre personal de la Presidencia de Ciudad Frontera, más de 15 empleados resultaron intoxicados luego de ingerir alimentos servidos en dicha reunión.

El director de Salud Pública Municipal del municipio, el doctor Ramiro Tijerina, informó que en días pasados se celebró dicho evento social en el que se ofreció pollo para la comida.

El producto, preparado y condimentado, fue adquirido en un conocido negocio local de Ciudad Frontera.

El doctor indicó que ya se inició una investigación para establecer la causa de la intoxicación y el pollo es el principal sospechoso.

Al parecer el alimento llegó cuando se iniciaba su descomposición, causada por el empaquetado y las altas temperaturas del día que se preparó y fue llevado para el evento.

Salud Pública Municipal no notificó a la Secretaría de Salud del Estado, y no ha clausurado el negocio porque no tiene la certeza científica de que fue el pollo que allí se adquirió el que provocó el problema.

Los afectados sufrieron una intoxicación leve y ninguno está en riesgo.