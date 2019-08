Se cae versión por periodista asesinado

Un perito en Informática de la Fiscalía de Tamaulipas echó abajo la versión de que el 13 de enero de 2018 periodistas encarcelados habían seguido a Carlos Domínguez para asesinarlo, informó Gabriel Regino García, abogado defensor.

En la sexta audiencia del juicio que se sigue en el Cedes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Erick Valdez, perito oficial de la fiscalía, procedió a explicar que no es posible identificar en los videos que existen del recorrido que hizo el hoy occiso que fuera seguido por los acusados en otros vehículos.

"La prueba informática es una pericial importante, ya que existía la tesis de que los acusados habían efectuado un seguimiento, en diferentes vehículos, al hoy occiso y el propio perito de la Fiscalía del Estado determinó con base en los videos obtenidos en cámaras de seguridad que no es posible identificar placas, tripulantes, ni características de los mismos.

"Razón por la cual, al no identificar a ninguno de los acusados como tripulantes de diversos vehículos, se cae por tierra esa versión; no se pudo probar que los vehículos observados en los videos no formasen parte del flujo vehicular normal y constante de la avenida Morelos", explicó el abogado.

En el juicio para esclarecer el asesinato del periodista Carlos Domínguez los testimoniales están exculpando a los presuntos culpables.