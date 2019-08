Por fin viernes y aquí llega como cada semana su Saque de Meta, en un día especial ya que esta noche Santos Laguna recibe a Rayados, en un duelo que se ha vuelto un clásico le pese a quién le pese, aunque en Monterrey sigan negándolo siempre les duele perder ante los de La Laguna.

Santos sufrió una dolorosa caída en Aguascalientes, no tocamos tema de arbitraje, pero los Guerreros se vieron bien y continúan generando oportunidades de gol, sólo que no tuvieron la suerte de su lado y los postes se cruzaron en su camino. Además la defensa fue endeble, nunca habían jugado Javier Abella y Félix Torres, y quedó en claro que Abella no puede jugar nunca de central con las facilidades que da, por lo que esta noche con el regreso de Matheus Dória y ante la lesión de Hugo Rodríguez parece que Torres volverá a repetir en la central, sólo queda esperar que haya un buen entendimiento con el brasileño, yo iría más porque fuera Diego de Buen, que creo puede hacer un buen papel en la central, pero habrá que espera cual es la idea de Guillermo Almada.

Contundencia, esa tiene que ser la idea de Santos hoy, aprovechar cada balón y convertirlo en gol sin dejar dudas, no hay que esperar ni al árbitro ni al VAR, hay que demostrar que el futbol del equipo albiverde es una realidad y que el juego frente a Necaxa fue un simple accidente, hay que darle vuelta a la hoja y demostrar ante un gran rival el verdadero potencial del equipo.

Contarán con un apoyo especial en la tribuna, luego de ver el tuit de Walter “Lorito” Jiménez: “Me siento feliz viajando a Torreón, para juntarme con varios de los campeones del año 2008 y veremos el juego de Santos vs Mty”. Y es que un grupo de exsantistas se ha puesto de acuerdo para asistir al partido entre los que según la publicación destacan Rafael Figueroa, Osmar Mares, Vicente Matías Vuoso, Fernando Ortiz, Daniel Ludueña, Oswaldo Sánchez y Fernando Arce, no dudemos que por ahí aparezca también Jared Borgetti, que no es de esa “generación” pero siempre apoya fielmente. Sin duda será una gran fiesta en el Estadio Corona, así que toda la afición debe hacerse sentir y demostrar que esta es la “Casa del Dolor Ajeno”.

Así que esta noche en punto de las 21:00 horas, en donde quiera que estén hay que apoyar a los Guerreros, que se sienta la presión de la afición en el estadio. Algo que si hay que dejar bien en claro, toda la rivalidad es en la cancha, en el plano deportivo, por favor hay que ser locales honorables y respetuosos, no caer en pleitos ni en provocaciones y mucho menos provocarlas, hoy es un buen día para demostrar que somos una afición ejemplar y decir NO A LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL.

Llegamos al final de este Saque de Meta, espero sus mentadas, comentarios y echamos la platicada vía Twitter en @Hiram_07 o directo en mi correo electrónico, les deseo un excelente fin de semana y ¡que gane Santos!