Propone Mancera especificar delitos que merezcan prisión preventiva

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, propuso reformar diversas leyes con el propósito de especificar de manera clara los casos en que proceda la prisión preventiva oficiosa, sobre todo cuando pueda ordenarse de oficio.

Comentó que la prisión preventiva se considera la más fuerte de las medidas cautelares, en tanto que establece la privación de la libertad sin que medie una sentencia de autoridad judicial competente en la materia.

El legislador señaló que de aprobarse esta propuesta, no existirá incertidumbre jurídica para la ciudadanía, y la medida cautelar no se utilizará en casos que no sea proporcional aplicarla.

Precisó que los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, objeto de la reforma al artículo 19 constitucional, promulgada en abril pasado, no han quedado aterrizados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La propuesta plantea que el juez de control ordene la prisión preventiva oficiosa en casos de abuso o violencia sexual contra menores, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

La iniciativa prevé reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales; las leyes generales en Materia de Delitos Electorales; en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares; del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y de Salud.

Así como las leyes federales para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; y de Armas de Fuego y Explosivos, donde también establece que la medida cautelar se ordene para el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.

Dicha medida también estaría prevista en delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Mancera Espinosa explicó que todo ello es necesario para la armonización legislativa de la materia penal, afín con los preceptos constitucionales e indispensables para el funcionamiento adecuado del nuevo sistema de justicia penal.