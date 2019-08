Comenzó la fiesta en un país y la terminó en otro

Una mujer británica de 32 años estuvo celebrando en Manchester, Inglaterra, un bautizo el domingo pasado. Luego siguió la fiesta con unas amistades y más ebria que lúcida, terminó tomando un vuelo hacia Ibiza.

Debía regresar el lunes a trabajar, pero la fiesta siguió y sólo hasta el miércoles pudo volar de vuelta a su país, informa el diario Manchester Evening News.

Rachael Wynn dice que su impulsividad de viajar a la isla española con sólo su pasaporte y tarjeta bancaria fue un error, uno del que no se dio cuenta sino hasta que se había subido al avión.

"Estuve en un bautizo y también era el cumpleaños de mi amigo ese día, así que fui a su casa después. Otros de mis amigos ya estaban aquí en Ibiza y me preguntaron si quería venir. Me vine con la ropa que llevaba puesta, mi tarjeta bancaria y mi pasaporte. Estaba borracha. Estaba absolutamente borracha. Había estado bebiendo todo el día en ese bautizo. Cuando subí al avión pensé: ¿qué he hecho?", cuenta Wynn.

Cuando se dio cuenta de todo lo que había hecho, notó que no había ido a trabajar el lunes y peor, no pudo conseguir avión sino hasta el miércoles, sin una buen excusa para dar en su empleo sobre su inasistencia.

DA.