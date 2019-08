¿Quién era 'Borolas', actor con el que comparó AMLO a Calderón?

Joaquín "Borolas" García Vargas (1922-1993) fue un actor cómico mexicano que nació en Morelia, Michoacán.

Hoy viernes 23 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) como el "comandante Borolas", ya que usó una casaca militar que le quedaba grande en el evento en el que declaró la guerra al crimen organizado.

García Vargas aprendió sus trucos en los teatros que eran conocidos como "carpas".

Es recordado por sus papeles en las películas El Rey del Barrio (1950), Las locuras de Tin-Tan (1952), La presidenta municipal (1975) y Santa Sangre (1989), según el portal de noticias IMDB.

Su personaje "El Borolas" era un sujeto despreocupado que evitaba el trabajo y vivía de lo que le daban sus amigos, su vestimenta era un sombrero de bombín y un abrigo suelto, según IMDB.

De acuerdo a la revista Variety luego de más de cuatro décadas de participar en películas mexicanas Joaquín García Vargas falleció a los 71 años.

"A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande", responde Calderón

El expresidente panista respondió al mensaje de López Obrador:

"Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande."

Violencia en México

Una serie de estudios presentados por el Centro de Investigación y Desarrollo Económicos (CIDE) en 2017 establecen que los grupos del narcotráfico crecieron más de 900 por ciento durante la administración calderonista.

Además la tasa de civiles fallecidos por enfrentamientos entre presuntos delincuentes y autoridades aumentó 2000 por ciento.

Los investigadores concluyeron que la estrategia de desplegar a las fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico empeoró las condiciones de seguridad en México.

Dicha información se encuentra contenida en los siguiente estudios: “La Guerra contra las drogas en los hechos”, “Militarización de la lucha contra el narcotráfico”, “¿Cómo las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad alteran la violencia?”, “Voces Silenciadas. Las formas de morir de los periodistas en México en el contexto del crimen organizado” y “Fragmentación y Cooperación. Evolución del Crimen organizado”.