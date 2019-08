Pide el divorcio porque su marido es ‘demasiado perfecto’

En Fuyaira, Emiratos Árabes Unidos, una mujer presentó una petición de divorcio ya que no está a gusto con que su marido sea demasiado amable con ella.

Según el periódico local Khaleej Times, la mujer está molesta por la constante dedicación de su esposo hacia ella. "Desde hace un año nunca tuvimos ningún problema. Nunca me gritó ni me rechazó [...] Me ahoga con su extremo amor y afecto, incluso me ayuda a limpiar la casa sin que yo se lo pida", se queja ella, quien añade a la lista de molestias que su esposo le cocine y le llend de regalos.

Dice que ‘necesita una discusión real’, no una ‘vida sin problemas’. Por su parte el hombre asegura que no ha hecho nada malo y que hace lo que puede para ser un ‘marido perfecto’.

"No es justo juzgar un matrimonio por el primer año, debemos aprender de nuestros errores", rogó en corte el esposo de la demandante, pidiéndole además a ella una oportunidad para salvar la relación.

La oportunidad la tendrá pues el tribunal falló a favor de él y ordenó suspender el caso.

DA.