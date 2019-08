Destituyen a tres policías por ataque a periodista

La Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana de Morelia informó que separó de sus funciones a los tres policías de esa corporación implicados en la agresión a la periodista Mitzi Torres Quintero, ocurrida el pasado 20 de agosto.

La comisionada de Seguridad, Julisa Juárez Bucio, indicó que la Dirección de Asuntos Internos abrió por oficio un procedimiento administrativo de responsabilidad contra los agentes a fin de que se investiguen los hechos y se apliquen las sanciones administrativas a los servidores públicos en caso de que tuvieran alguna implicación en el caso.

El pasado miércoles, a través de un video, la reportera michoacana Mitzi Yanet Torres Quintero denunció que el martes 20 de agosto fue golpeada y detenida por elementos de la Policía Municipal de Morelia, luego de que llamara a los números de emergencia para pedir ayuda cuando un sujeto intentó violarla.

Torres relató que tras ser víctima de un intento de violación, los agentes municipales la detuvieron, la subieron a una patrulla y, cuando les dijo que era periodista, empezaron a agredirla, luego la llevaron a la cárcel preventiva donde fue víctima de burlas por su vestimenta, su profesión y su forma de ser.

"Se inició un maltrato físico y sicológico en mi contra, cuestionando mi vestimenta, diciéndome que me sentía muy influyente, pero que mi profesión no me iba a servir, propinándome diversos golpes en la cara", describió.

Torres Quintero dijo que además, cuando la juez cívica escuchó su versión de los hechos, y a pesar de todos los rastros visibles de agresión en su cara, le negó que tuviera golpes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó las agresiones contra la reportera Torres Quintero y solicitó a la Secretaría de Gobierno y a la Fiscalía General de Michoacán implementar medidas cautelares para salvaguardar la vida e integridad de la víctima y su familia.

En un comunicado el organismo pidió a las dos dependencias proporcionarle a la periodista la atención médica que requiera y realizar una investigación inmediata para determinar la responsabilidad de los policías municipales de Morelia, así como la conducta del juez y el médico legista, quienes se negaron a certificar las lesiones que presentaba.

La CNDH lamentó que, en el caso de las mujeres periodistas, "se ven expuestas a distintos riesgos por su labor y enfrentan violencia institucional y revictimización cuando acuden a denunciar agresiones tan graves como la violencia sexual en su contra".