La casa del libro usado en Lerdo

El barullo de los carros que tocan el claxon mientras transitan las calles angostas de Lerdo, los franeleros ofreciendo estacionamiento, un sol penetrante y gente con sombrilla en mano, son algunos elementos que colorean el ambiente de la conocida Ciudad Jardín, sede de una casa que ofrece la experiencia del libro usado.

Se trata de un proyecto que se gestó de manera orgánica. Su nacimiento resultó una sorpresa para su propietaria a la que al entrar al lugar le vuela el cabello, acción provocada por un ventilador que la admira atento mientras ella hojea un libro, mismo que deja reposar para contar la historia del espacio al que llamó: Libro usado Lerdo.

Hace poco más de un año Luz Gallegos tuvo que hacer una limpieza profunda en su domicilio, apartando algunos objetos que evaluó ya no usaría jamás, así que lanzó una propuesta a su hijo "cómo ves si hacemos una venta de cochera", fue así que vendieron infinidad de objetos, entre ellos, libros de Luz, quien identificó cierto interés de los lerdenses por adquirirlos. Luego el pensamiento de que no había lugares en la zona de Lerdo y Gómez Palacio que vendieran libros se le manifestó. Ahí localizó una necesidad que en sus palabras, era urgente satisfacer.

"De repente caí en la cuenta de que aquí no hay nada. Todos los que vivimos en Lerdo para todo tenemos que correr a Torreón. De repente caes en cuenta de que no hay ni una sola librería. No sólo en Lerdo , sino tampoco en toda la zona de Gómez. No hay opciones, tú quieres comprar un libro, tienes que ir a Torreón o lo que imagino que la gente hace (puesto es lo que hago yo), que es comprar en línea".

Para ella es importante también la parte de la compra, esto con la intensión de darle la vuelta a los libros, es por eso que invita a los laguneros a acudir a vender los compendios que ya no usen. Aclaró que este proyecto es comprar barato para vender barato con la simple intensión de fomentar la lectura.

"Casi estoy segura que esto es un libro usado muy diferente a los otros, porque aparte yo todo lo publico, tu puedes entrar a Facebook y checar todo los libros que van llegando y que tengo disponibles. Precisamente por eso me interesa siempre estar comprando, me interesa que la gente siempre vea novedades".

Gallegos enfatiza en que intenta en tener "un poco de todo", pero dice, ya ha logrado identificar que lo que más busca la gente son las novelas, seguidas de compendios ligados al área de la psicología.

"Toda esta área de auto ayuda, superación personal, libros que por lo regular si están escritos por psicólogos y psiquiatras. Y a la par libros de espiritualidad, de metafísica, de salud , de medicina alternativa. De Finanzas personales".

Comenta que la finalidad de este proyecto es simplemente provocar que la gente quiera leer cada vez más.

La respuesta de los lerdenses sobre este lugar, comparte ha sido favorable, le emociona poder contar con clientes desde niños hasta personas mayores. Espera que un futuro las ventas aumenten, aún no sabe cual es el promedio de los libros que vende al día, pero asegura siempre recibe a personas que transitan por la calle y les llama la atención entrar.