No indagan desvío millonario en IMSS: diputada

El gobierno de la Cuarta Transformación no debe tolerar actos de corrupción ni impunidad de funcionarios públicos, indicó la diputada federal Melba Farías Zambrano.

La legisladora dijo desconocer qué intereses ocultos existen en torno al desvío de recursos de 70 millones de pesos del IMSS para la sala de Urgencias del Hospital General de Zona número Siete de Monclova, que ella reportó y que las autoridades no investigan.

El proyecto de remodelación y ampliación de la sala de Urgencias se habría presentado cada año durante los últimos cinco años, y en 2017 se autorizó la obra, impulsada por la entonces diputada federal Guadalupe Oyervides.

El Instituto Mexicano del Seguro Social bajó los recursos al gobierno del estado encabezado por Rubén Moreira, pero no se aplicaron, reveló meses después la legisladora Melba Farías, luego de entrevistarse con el nuevo director general del IMSS, Zoé Robledo.

En junio pasado, Farías Zambrano dijo que el gobierno estatal le notificó que se aplicaron 46 millones de pesos en tratamiento y equipos médicos, pero no fueron los 70 millones, y el recurso, si es verdad que así se aplicó, fue desviado porque solo el Consejo Consultivo del IMSS puede autorizar el cambio de destino del presupuesto autorizado, lo que no ocurrió, expresó ayer en entrevista.

Explicó que desconoce porqué no hay una investigación formal por parte de las dependencias correspondientes por el desvío de esos recursos. A pregunta directa hecha por El Siglo, confirmó que la Cuarta Transformación no tolera la corrupción ni la impunidad, y dijo ignorar por qué no hay funcionarios investigados, suspendidos y procedimientos legales y administrativos por estos hechos.

Agregó que no puede detenerse por esta situación, y continuará gestionando recursos y obras para sus representados ante las dependencias gubernamentales federales.