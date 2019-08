Analizan diputados quitar reja que aísla San Lázaro

La Cámara de Diputados analiza el retiro de su reja perimetral, de mil 718 metros lineales, como parte de un proyecto para convertirlo en "Espacio Cultural San Lázaro" donde además de tareas legislativas se realicen actividades artísticas y de promoción cultural.

Así, comenzará a realizarse un proyecto arquitectónico, y consultas entre los diputados para tomar la decisión respecto a la reja, en un futuro.

En lo inmediato el Palacio Legislativo de San Lázaro ya podría realizar más actividades culturales de las que actualmente realiza, informaron el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, quienes hoy firmaron un convenio de colaboración para hacer del recinto camaral uno cultural.

"Varios diputados" han pedido en retirar las rejas, indicó Muñoz Ledo y eso será analizado por cuestiones de seguridad, aunque se pronunció por blindar la Cámara con cultura. "Nuestra mejor defensa es hacerlo un verdadero espacio cultural en vez de crear barreras. El muro de la Cámara, han pedido varios diputados que sea derruido y que tengamos paso abierto hacia la ciudad. Eso no depende sólo de nosotros, eso depende de la mesa directiva y del dictamen que nos de seguridad de la Cámara".

Sobre esto "no hay una decisión [tomada], eso lo tenemos que manejar en consulta con los diputados, se quiere esa reja o no se quiere, habemos partidarios del no, pero también hay partidarios del sí", indicó.

El legislador de Morena expuso que el recinto de San Lázaro, construido por el reconocido arquitecto Pedro Ramírez Vázquez fue realizado en tiempo de la "presidencia imperial" y al principio se pensó incluso en un pasillo "donde se harían las grandes ceremonias, ahora no, es un espacio para la democracia, un parlamento abierto".

De acuerdo con el convenio ambas instancias buscarán "abrir los espacios públicos del Palacio Legislativo de San Lázaro, del Museo Legislativo y de la Biblioteca del H Congreso de la Unión" para la realización de todo tipo de eventos culturales (cursos, foros, talleres, exposiciones, obras).

Frausto indicó que el proyecto cultural, con el que se rendirá homenaje al arquitecto Ramírez Vázquez en el centenario de su nacimiento (en 1919), a nivel arquitectónico "lleva varios meses " y el INBA hará un diagnóstico. "Pero la vida cultural ya se le puede dar este año".