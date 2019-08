Influencer hace comparativa entre la realidad y las fotos que se publican

La influencer Rianne Meijer comparte en Instagram una serie de fotografías ingeniosas y divertidas que ponen en perspectiva la realidad frente a lo que se publica en redes.

Ella hace una comparativa entre dos versiones diferentes de fotografías de una misma situación, la primera siempre con la pose y ángulo perfecto para la cámara, y la siguiente como son realmente las fotografías que se toma la gente.

Su idea es mostrar lo que sucede detrás de escena, detrás de cámaras, en la vida de una persona influyente. Entonces comenzó el proyecto, compartir siempre dos imágenes: la primera, la foto perfecta; la segunda, las tantas tomas que se hicieron para que la otra pudiera lograrse.

Meijer, que vive en Ámsterdam, le dijo a Insider que quiere que su trabajo muestre que no todo es perfecto. "Estaba mirando estas fotos que no usé después de hacer una sesión para un trabajo en Berlín, y tuve la idea de publicar las fotos que usé junto a estas que no publiqué. Pensé que era un buen mensaje para compartir”.

Desde entonces ha ganado seguidores, que aplauden la forma como evidencia que hay una realidad ordinaria, en la vida aparentemente extraordinaria del influencer.

DA.