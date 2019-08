SOBRE EL MIEDO AL FUTURO

Visualizar el futuro y prepararse para las contingencias que puedan presentarse es un aspecto importante en las personas. Sin embargo, para muchos, la incertidumbre sobre el futuro puede generar episodios de ansiedad y depresión. Ser resiliente, es decir, tener la capacidad de adaptación para enfrentar situaciones complicadas, puede ser de ayuda para prevenir temor sobre el futuro.

Probablemente muchos hemos escuchado la expresión "Vive el presente, el aquí y el ahora. El pasado ha quedado atrás, y el futuro no existe." Una expresión que a simple vista parece práctica y realista, pero después de reflexionarla, quizás es más complicada, considerando las circunstancias especificas de una persona. Una gran parte de los seres humanos poseemos la habilidad de deducir y predecir posibles circunstancias del futuro basado en el comportamiento de nuestras cosas en el pasado, y las situaciones que se viven en el presente. En la mayoría de los casos esta cualidad facilita que las gente se prepare para lo que pueda venir en el corto y largo plazo. Sin embargo, pensar constantemente y preocuparse por lo que pueda traer ese futuro puede ser fuente de problemas emocionales al llegar a una edad madura, por ejemplo, ansiedad y depresión (Beloyan, Pachona, y Suddendorf, agosto 2017).

El hecho de no saber lo que sucederá en el futuro con respecto al trabajo, la carrera profesional, la salud nuestra y de nuestros seres queridos, la posición socioeconómica, el desarrollo de los hijos en medio de una situación sociopolítica y económica inestable, vivir solo y enfermo, genera incertidumbre que puede resultar en una angustia inquietante, y quizás debilitante. En mi trabajo con prisioneros este miedo era común, particularmente en aquellos que ya estaban en la tercera edad y no tenían contactos familiares, o estaban limitados en sus contactos sociales fuera de la prisión. Los pensamientos constantes sobre el futuro eran fuentes de dolor psicológico que claramente los hacia sufrir sintiendo que la vida no valía la pena. Lo que más les causaba pavor era morir en soledad y alejados de un ser querido.

Normalmente los miedos involucran amenazas a nuestro bienestar, independientemente de nuestra sensación de seguridad física y socioeconómica. Esta sensación es normal porque toda la seguridad en el mundo no puede ser suficiente. De hecho, algunos de nuestros miedos pueden ser complicados y quizás peligrosos ya que nos puede hacer actuar irracionalmente. La Dra. Dina Glouberman, terapeuta británica de origen neoyorquino, confirma este punto de vista en uno de sus artículos (Future Fear, 2012), en donde afirma que "no es posible estar en control total de nuestras vidas," ya que "siempre sufriremos alguna pérdida, falla, o catástrofe," y que depende de nuestra imaginación y creatividad para encontrar soluciones a los problemas.

De acuerdo a la Dra. Glouberman, es muy posible sobrellevar el miedo asociado a la sensación a un futuro incierto ya que la mayoría de las veces este temor no está relacionado al futuro mismo, o hacia algún evento que lo ha generado, sino mas bien es la imagen de uno mismo con respecto a ese futuro, el cual esta fuertemente basado en situaciones o experiencias que ocurrieron en nuestro pasado. Una explicación más o menos lógica es que, por definición, no es posible que este miedo sea sobre el futuro, porque este aún no existe, y dependiendo de las circunstancias quizás no ocurra. Pero en nuestra imaginación la situación incierta es muy factible. En pocas palabras, la imagen de nosotros mismos es lo que nos atemoriza, más que un evento futuro mismo, por la tanto, es posible encontrar alguna solución en nuestra imaginación.

A menos que una situación sea obvia y claramente predecible, por ejemplo, en caso de una enfermedad terminal avanzada, el futuro es desconocido y subjetivo, y la percepción que tengamos de este futuro puede ser cambiante. Cuando nos enfrentamos a amenazas complejas, por decir, problemas económicos serios o la pérdida de una pareja, la experiencia de miedo hacia el futuro puede ser difícil de controlar, y quizás paralizante, al grado que uno decide dejarlo a "su fortuna" o la intervención de un poder divino.

Algunos de los autores consultados coinciden en que para reducir las emociones negativas como consecuencia de experiencias de miedo sobre el futuro es modificar la imagen negativa sobre ese futuro en donde uno puede verse fuerte y resiliente. La resiliencia es la fuerza que muchas personas adquieren después de sufrir situaciones difíciles, y como resultado son capaces de salir adelante a pesar de situaciones de alto riesgo, o de desastre y dolor psicológico. No es una cosa fácil, pero la realidad es que esta resiliencia es una manera efectiva de sobrellevar el temor al futuro y vivir más o menos en paz. Gracias por su interés en esta columna.