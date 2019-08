Policía de tránsito británica detiene al vehículo más inusual

Se trata de un scooter eléctrico con armazón hecho de madera de balsa y cinta adhesiva, detalla la agencia UPI.

La Unidad de Policía de Caminos de Bedfordshire, Cambridgeshire y Hertfordshire compartió una fotografía del extraño vehículo en Twitter.

"¡El vehículo más inusual que he detenido en una autopista en mis 26 años! Todo revisado y en orden, aunque todavía no estoy convencido de saber qué es", escribió el oficial.

Un representante de la policía de Bedfordshire dijo que el conductor y el vehículo fueron liberados cuando los oficiales determinaron que ‘el vehículo era legal en la calle y actualizado en su registro y seguro’.

My colleague stopped this home made electric motorcycle on the M25 this evening.

Made from bits of balsa wood and duck tape.... #unbelievable pic.twitter.com/aHZ1OhY4Kv