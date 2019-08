Niega López Obrador diálogo con el crimen organizado

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este miércoles su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

En el acto, el mandatario habló sobre el robo de combustible, asegurando que se ha logrado reducir este ilícito de forma considerable, aunque reconoció que aún hay algunas bandas operando.

Posteriormente, dio la palabra a David León Romero, coordinador nacional de Protección Civil, quien habló de las acciones que se toman al detectar tomas clandestinas.

Tras el tema anterior, López Obrador se refirió a las versiones de que su gobierno mantiene un diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado, lo cual rechazó.

“No tenemos esa relación, en el Plan Nacional de Desarrollo estamos proponiendo buscar mecanismos para conseguir la paz, pero es un proceso que todavía no iniciamos… para lograr la paz hay que ir avanzando, eslabón por eslabón, porque es una cadena, lo primero es atender las causas de la violencia… también ya se constituyó la Guardia Nacional y hay que consolidarla, ya iniciamos la campaña de difusión sobre adicciones, ese es otro tema importante, y así vamos a ir avanzando… todavía no hemos llegado a ponernos de acuerdo con ciudadanos, organizaciones, las iglesias. Tiene que convocarse a una consulta para tomar una decisión”, dijo el mandatario.

Asimismo, indicó que su gobierno no promoverá las autodefensas como en anteriores administraciones, "porque la seguridad pública la tiene que garantizar el Estado, no podemos promover la creación de grupos para atender temas de seguridad, no funciona y genera mucho desorden".

"Lo que hay es un planteamiento de buscar un proceso de paz en el país con la participación de todos, pero irlo definiendo también escuchando a todos y desde luego a la a víctimas. No se puede hacer nada si no se tiene la anuencia de las víctimas", insistió.