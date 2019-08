Las palabras tiene la palabra

¡Ah, el amor! "El amor mueve al mundo…". "El amor siempre triunfa". ¿Cuántas frases -algunas profundas y otras ya muy "choteadas"- existen acerca del amor? Pues muchísimas. El diccionario de la Academia define el verbo amar como "tener amor por algo o alguien" y si queremos tener una idea más clara tenemos que irnos a la definición de amor donde dice que éste es un sentimiento intenso del ser humano y da algunos detalles más.

Se puede sentir amor por muchas cosas. Hay por ejemplo el que siente "amor al trabajo" y el "amor propio" que es el orgullo y dignidad que uno siente por sí mismo. Cuando alguien hace algo sin recibir pago a cambio, se dice que lo hace "por amor al arte".

Incluso los miembros de una pareja cuando se unen sin los lazos del matrimonio, se dice que practican el "amor libre", y tener actividad sexual se dice que es "hacer el amor", aunque, como diría Cantinflas: "¿y pa'qué lo quieren hacer si ya está hecho?" Ahora que, cuando usted está muy bien dispuesto a hacer algo que le solicitan, probablemente diga que lo hará "de mil amores".

Sin embargo, diría el famoso cantante José José: "Es que amar y querer no es igual…". Pues no; querer es desear una cosa, apetecerla, tener voluntad o determinación de hacer algo, pero también puede entenderse como dar ocasión para que cierto hecho suceda, aunque sea negativo: "tú lo que quieres es que me vaya mal". También se aplica el verbo "querer" cuando algo está próximo a verificarse, por ejemplo: "ahora parece como que quiere llover".

El verbo querer se aplica también en ese reto de uno que está muy enojado y le dice a su rival: "lo que quieras, cuando quieras, como quieras y donde quieras…". Pero se puede usar también en forma más pacífica: "Como quiera vénganse para acá, al cabo donde quiera los acomodamos".

Hay que hacer la observación de que el comoquiera y el dondequiera pueden usarse en una palabra cada expresión. Y más aún, el "dondequiera" puede acortarse poéticamente y reducirse a un "doquier" o a un "doquiera".

Ahora es muy común que si te gusta cualquier cosa o te agradó, dices que "lo amé". Por ejemplo, en lugar de decir: "Me gustó mucho tu regalo…", ahora dicen: "Tu regalo… ¡yo lo amé! Es que, ¡no puedo con tu regalo!". ¿Cómo que no pueden? ¿No pueden qué? me pregunto yo.

Y yo amo compartir con usted mis palabras, pero en esta ocasión, ya me toca despedirme. ¡Hasta luego!

José Luis Conde: Sé que es una medida de electricidad pero ¿qué es un amperio?

El amperio es una unidad con la que se mide la intensidad de la corriente eléctrica y se llama así en honor al físico francés André-Marie Ampere.

Hay que materializar lo espiritual hasta hacerlo palpable y espiritualizar lo material hasta hacerlo visible.