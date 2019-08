Impugnará Batres proceso ante Morena

El senador Martí Batres presentará ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena una impugnación contra el procedimiento para la elección de la Mesa Directiva del Segundo Año de la LXIV Legislatura federal por presuntas irregularidades, pero descartó judicializar el asunto luego de que Ricardo Monreal lo llamó a presentar una denuncia penal.

En conferencia de prensa el aún presidente del Senado, quien manifestó siempre su deseo de continuar en ese cargo, indicó que el propósito de la impugnación que presentará en breve es que se reponga el proceso debido a que, según él, hubo fraude y no se respetaron los términos de la convocatoria.

Rechazo definir qué tipos de amenazas, chantajes, presiones y "cañonazos" recibieron algunos de los senadores que habrían votaron en esa elección, pues dijo que no tenía la autorización de los propios compañeros para exponerlos y que cada quien escribirá su historia y se sabrán con el tiempo.

Aclaró que no judicializará esta situación luego del exhorto que hizo el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, en el sentido de que si hay pruebas de esas acusaciones tan graves debería de presentar una denuncia penal, pues esas cosas no se pueden pasar por alto.

"No me interesa penalizar el tema y cada quien conoce las historias y cada quien en su momento contará su historia. Eso lo dejo ya al ejercicio de cada uno de los compañeros y compañeras", dijo.

Reiteró el agradecimiento a las y los senadores que lo favorecieron con su voto para que continuará en la Mesa Directiva.

Batres Guadarrama hizo un llamado a todos para unirse en torno a la agenda legislativa de transformación para el país, que se discutirá y votará en el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre.

Batres Guadarrama afirmó que él ha sido un luchador por la democracia y contra el fraude electoral desde los 14 años.

Recordó que producto de todas esas batallas se reformó la Constitución para considerar el fraude electoral como delito grave, por lo que recomendó ser muy escrupuloso de la legalidad.

"Entonces se tienen que transformar las conductas, se tienen que respetar los procedimientos, se tiene que respetar la imparcialidad, se tiene que actuar de manera legal. Eso no ocurrió desgraciadamente en el proceso que se llevó a cabo el día de ayer", reiteró.

Aclaró que a él no le interesan los cargos públicos y que no son un fin de sí mismo, y apuntó los espacios de decisión pueden ser muy útiles para impulsar transformaciones y él puede ser el Presidente del Senado o un senador raso y no tiene ningún problema.

El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, dijo que Martí Batres Guadarrama debe denunciar ante la autoridad los "cañonazos" a que se refirió al acusar que hubo presiones y maniobras en el proceso interno de Morena en que la mayoría no apoyó la reelección de la mesa directiva actual.

Monreal, quien también dijo que tiende la mano a Batres, aseguró que tiene la piel curtida y su umbral de dolor es cada vez más resistente.

Justificó el voto de la bancada del PES e incluso dio a conocer en audio expresiones de una senadora de esa bancada aliada, Antonia Cárdenas Mariscal, quien dice que votó por Martí Batres.

El senador señaló que no quiere la polarización de la bancada, pues lo más importante es sacar adelante a México, no los cargos.

Informó que su grupo designará en el puesto de vicepresidente a Salomón Jara, quien ausente en la votación de la Reforma Educativa fue causante de que Morena perdiera y se abriera un periodo extraordinario para sacarla luego. "En Morena perdonamos todo", dijo Monreal.

En conferencia de prensa dio a conocer un video de ocho minutos antes de difundirlo por redes sociales.

Monreal informó que presentó su dimisión como coordinador de la bancada y como presidente de la Junta de Coordinación Política; sin embargo, aseguró que el grupo parlamentario le pidió que continuara en el cargo.

"Puse en la mesa del Grupo Parlamentario mi nombramiento como coordinador del grupo, es decir, presenté ante el Grupo mi dimisión al cargo, porque estoy convencido que los hombres y las mujeres en esta nueva etapa de cambio de régimen, somos transitorios y que nunca nadie es indispensable.

"Nunca sería ningún obstáculo para la conformación que nos hemos propuesto. Y ante notario público, de manera unánime los senadores rechazaron mi renuncia y refrendaron su confianza para mantenerme al frente, lo que les agradezco y me honra mantener mi convicción congruente. Nunca voy a actuar en contra de los principios en los que creo", destacó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Morena en el Senado, y en general a los senadores, no pensar en intereses personales, ni en cargos políticos porque "el político tradicional, el que piensa cómo colarse, no ayuda en nada y no tiene futuro".

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el presidente fue cuestionado sobre la división en la bancada de Morena en el Senado de la República por la votación de la presidencia de la mesa directiva de la que fue relevado Martí Batres por Mónica Fernández Balboa, apoyada por un grupo encabezado por el coordinador morenista Ricardo Monreal.

El mandatario respondió: "Lo que creo no sólo para este caso sino para otros, aplica parejo, el que quienes nos dedicamos al noble oficio de la política, tenemos que actuar poniendo por delante los ideales y principios y le debemos de profesar un profundo amor al pueblo, si no hay ideales no hay principios no se puede hacer política.

"Ya pasó el tiempo en que la políticos era sinónimo de individualismo, de sacar provecho personal, de estar pensando nada más en intereses personales por legítimos que fueran. Ya no ayuda quienes solamente piensan en sus intereses personales. Tiene que haber mística, tiene que haber convicciones, entrega total a la causa", expresó.