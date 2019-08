Más que Alerta de Género lo importante es erradicar violencia: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que más allá de decretar o no la Alerta de Género en la Ciudad de México lo importante son las acciones para lograr el objetivo de erradicar la violencia hacia las mujeres en la capital.

Entrevistada luego de presentar las "Acciones estratégicas de mejora regulatoria", la funcionaria reiteró su desacuerdo con el acoso y las amenazas vía redes sociales a mujeres que participaron en las movilizaciones de la semana pasada.

Subrayó que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha recibido denuncias sobre el tema y la Policía Cibernética investigará todas estas amenazas y acosos.

También insistió en su mensaje a las feministas de que, "si se malinterpretó mis dichos de la semana pasada, no era mi intención alejarnos del movimiento que lucha por la defensa de las mujeres y en contra de la violencia".

Reiteró sin embargo que las manifestaciones deben ser pacíficas y en este caso lo mejor que puede hacer el Gobierno de la Ciudad es abrir mesas de diálogo-discusión para poder cumplir el fin último de acabar con la violencia de género.

"Lo más importante, lo he mencionado desde que llegué al Gobierno de la Ciudad de México, no es decretar o no, sino el contenido. ¿Cuál es el objetivo? Es erradicar la violencia de género, ese es el objetivo de las organizaciones, el objetivo nuestro y afortunadamente estamos en la mejor condición de diálogo, de construcción conjunta", dijo.

Recordó que la aplicación de la Alerta de Género no depende del Gobierno de la Ciudad, sino de la Secretaría de Gobernación y otras instancias. "Yo creo que toda la sociedad lo que quiere es erradicar la violencia de género y en eso vamos a trabajar de manera muy fuerte", insistió.

Sobre el tema de la tortura afirmó que se debe erradicar y sancionar ese fenómeno si persiste en la ciudad y en ese sentido su gobierno trabaja con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

En cuanto a los resultados del Observatorio Nacional Ciudadano que reveló un incremento en la incidencia de homicidios, Sheinbaum Pardo afirmó que su información es diferente, pues de acuerdo con el portal de datos abiertos del gobierno local hay una disminución de 20 por ciento en lo que va del año.

"Con gusto nos podemos sentar con el Observatorio Nacional para que conozcan nuestros datos y recibir sus observaciones. Yo creo que sería muy bueno que nos sentáramos con ellos para que revisaran los datos de la Agencia Digital de Innovación Pública, como desde diciembre a la fecha, desde que entramos, cómo hemos cambiado la tendencia", dijo.

Señaló que no se trata de generar una polémica en torno a los datos, sino que conozcan la información que tiene su administración y trabajar conjuntamente para reducir los delitos en la Ciudad de México.