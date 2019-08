Se hace viral por su habilidad para empacar ropa en una maleta

Elizabeth Childs es una estudiante de 19 años de Washington que se ha hecho viral gracias a su habilidad para empacar toda su ropa y zapatos en una pequeña maleta.

Childs necesitaba meter la ropa que usaría todo su próximo semestre en la universidad, pero volaba a Washington desde Carolina del Norte, así que además de caber todo en la maleta, tampoco debía exceder las 50 libras (menos de 23 kilos) para cumplir con las normas de regulación del aeropuerto.

"Alguien me dé un premio", publicó Childs en Twitter con las dos fotos, una que muestra todo desempacado y otra con todo ya dentro de su maleta.

Logró meter nueve pares de zapatos y unas 50 cosas diferentes en su equipaje, una hazaña que causó revuelo en redes.

“Mi secreto para empacar todo estaba en la bolsa misma... Hay un compartimento inferior que uso para poner mis zapatos, luego ruedo mi ropa en lugar de doblarla, lo que ahora descubrí que es una técnica militar", dijo ella al Daily Mail.

Ima just drop this here since people keep asking to see it closed pic.twitter.com/CSZtAVl2NR — Liz. (@SlimStickLiz) 14 de agosto de 2019