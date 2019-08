Niña pone un puesto de limonada para ayudar a otros niños

Su objetivo es usar el dinero para comprar cosas que otros más necesitados requieran, ya sea leche o pañales, por ejemplo.

Maggie Lewis, la mamá de la menor, le dijo a ABC News que el negocio comenzó por la simple solicitud de Ava de "ayudar a los bebés", así que Ava, su madre y su abuela trabajaron juntas en la receta, construir el stand y establecer toda la dinámica.

La niña ya hizo una donación a Good Samaritan Inn, un alojamiento de transición para mujeres y niños locales que ofrece comida, ropa, asesoramiento, capacitación vocacional, educación y asistencia laboral.

La directora de la instalación, Gail Mills, comentó al respecto: "Simplemente significa mucho para nosotros ver a una persona joven, de 3 años, que está pensando en los demás".

UPDATE: 3-year-old Ava Lewis of Durham reached her goal and sold enough lemonade to buy diapers and wipes for babies in need. This afternoon, she made a special delivery to the mothers at the Durham Rescue Mission. #ABC11 pic.twitter.com/rdfdC8Dhn4