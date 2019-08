Arroja tierra al coche de su novia usando una excavadora

Según reporta la policía, el joven citó a su novia para hablar en un sitio de construcción y excavación. Ella llegó en el coche de otra persona y se negó a responder las preguntas de Mills, así que él, en un arranque de ira, usó una excavadora para arrojar tierra sobre el auto.

Hunter fue después detenido por la policía, mientras que se reporta que afortunadamente la joven no sufrió heridas.

Hunter Mills of Crestview wanted to talk to his girlfriend - but when she showed up in someone else’s and wouldn’t answer a question, he used a front end loader to dump dirt on the 2010 Cadillac. Her window was down. He’s charged with #felony criminal mischief. #Florida pic.twitter.com/0supeDG0tn