Fue una mala semana para los equipos profesionales de la Comarca Lagunera, ya que Santos perdió su marcha perfecta al caer goleado en Aguascalientes, mientras que los Algodoneros siguen de capa caída y perdieron 5 de 6 juegos visitando a Saraperos y Rieleros.

El panorama no se veía claro para los Guerreros, ya que tenían suspendido a Matheus Dória, y Hugo Rodríguez sufrió una lesión que no le permitió jugar ante los Rayos, por lo que el técnico Guillermo Almada tuvo que recurrir al ecuatoriano Félix Torres y al lateral Javier Abella para que hicieran dupla en la central Albiverde. Contra Rayos, los Guerreros no merecían la derrota, estrellaron tres balones en los postes, les anularon dos goles, y al menos tuvieron dos fallas muy claras frente al marco, agregando también una destacada actuación del portero Hugo González

El arbitraje afectó nuevamente a Santos, en el gol anulado de Brian Lozano, el árbitro, de frente a la jugada, no marcó una supuesta falta de Javier Abella sobre Maximiliano Salas en media cancha, cuatro o cinco toques después cayó el tanto santista, pero Alejandro Funk revisó la jugada en el VAR, y marcó infrancción del santista, quien no toca la pelota, pero tiene un leve contacto con Salas, que aprovechó para hacer teatro y dejarse caer. Tiempo después el silbante marcó una mano de los locales que parecía estar sobre la línea del área, por lo que sería penal, pero en dicha jugada no acudió al monitor para salir de dudas. Después anuló un tanto a Furch por una falta dudosa de Torres sobre el portero local.

Si bien Santos tuvo para ganar el juego, la ausencia de los dos centrales titulares le pesó en demasía, Félix Torres está perdido en la cancha, le ganan seguido las espaldas, se lo llevan por velocidad; en el segundo gol pierde la marca de Salas, y en el tercero increíblemente deja que Quiroga remate sin saltar en un tiro de esquina, mostrando gran displicencia el ecuatoriano. Por otro lado, Abella en el primer tanto se voltea cuando viene el disparo de Maxi Salas.

Derrota dolorosa para los Guerreros, que cayeron al tercer lugar de la clasificación, y que este viernes recibirán al Monterrey, aún con la ausencia de Hugo Rodríguez.

Por otro lado, los Algodoneros siguen mal y de malas, fueron barridos en Saltillo, y rescataron un juego ante Rieleros, pero el relevo dejó ir dos victorias en la semana. En el segundo de la serie ante Saraperos, Frankie de la Cruz estaba realizando una destacada actuación en la lomita, aceptando dos carreras en seis entradas, pero inexplicablemente dejó el juego pese a llevar solo 77 pitcheos. Laguna iba arriba 4-2, pero Peña Zonta aceptó una en la octava y José Domínguez permitió dos en la novena, para que Saraperos dejara tendido en el terreno al Unión Laguna, que después cayó el jueves para llevarse la barrida.

Algodoneros ganó uno en la doble cartelera del sábado ante Rieleros, y cuando parecía que se llevaría la serie el domingo, falló otra vez el relevo Guinda y así el equipo de Jonathan Aceves cayó 9-8. Laguna ganaba 8-3 en la séptima entrada, pero entre los relevistas Édgar Osuna y Alfonso Sánchez permitieron cinco carreras y sacaron sólo un out, para que Aguascalientes le diera la vuelta a la tortilla.

Temporada de reconstrucción para los Algodoneros, quienes jugarán sus últimos 6 duelos en casa (ante Monclova y Aguascalientes) y cerrarán visitando a Sultanes, con la encomienda de no terminar en el sótano de la Zona Norte al término de la segunda vuelta.