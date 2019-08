Joven sorprende ante su esfuerzo por la selfie perfecta

El clip que captó el momento fue compartido en redes por el actor Ben Yahr, quien escribió: "Esta mujer dándole TODO a la cámara selfie en el tren”.

De acuerdo con el diario Mirror, los internautas celebran la confianza de la joven, pero además luego ella misma, de nombre Jessica George, descubrió el video en cuanto se hizo viral y hasta decidió compartir las fotografías que se tomó en el metro ese día. "Estoy abrumado por las amables palabras expresadas por todos y solo quiero decir GRACIAS", fue el tuit de George.

This woman giving it ALL to the selfie cam on the train is SENDING ME pic.twitter.com/i3JoSPKj3I