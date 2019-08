¿Cuervo o conejo? La ilusión óptica que confunde

"A los conejos les encanta que les acaricien la nariz", escribió la persona que comparte, Dan Quintana.

No obstante el video se hizo viral ante el debate, pues aunque se supone que el clip muestra la nariz de un conejo, hay quien asegura que lo que se ve es la parte posterior de la cabeza de un cuervo, recoge el diario Mirror.

Finalmente quien compartió parece haber confirmado que el animal es un cuervo, al escribir que desearía tener un conejo para compartir su imagen.

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP