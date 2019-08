Es bueno saberlo

Consigue 24 palillos y forma un cuadro con cuatro palillos por lado y en su interior forma otro cuadro con dos palillos por lado. Ahora moviendo cuatro palillos has que se formen tres cuadros. Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: No corre ni vuela, pero siempre te precede cuando vas o cuando llegas. ¿Qué es? Pregunta: ¿Cuál es el santo más pequeño? ¿De quién se trata? Ingeniero electrónico pionero del microprocesador, diseñó un sistema de 12 microchips diferentes, cada uno de ellos con fines diferentes, uniendo todas las tareas de procesamiento dando origen en 1971 al Intel 4004, primer CPU comercial de 4 bits. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: En la antigua Grecia a las Heteras o Hetairas eran conocidas en la sociedad como mujeres independientes que se usaban como cortesanas, una forma de compañía sofisticada mezclada con prostitución y en algunos casos de gran influencia, se les obligaba a usar vestidos distintivos y pagaban impuestos. Era un grupo formado de antiguas esclavas y extranjeras que tenían renombre en sus capacidades de danza y música, además de sus talentos físicos. Existen evidencias que recibían educación y no solo podían tomar parte en los simposios, sino que sus opiniones y creencias eran muy respetadas por los hombres. Se han encontrado similitudes entre las heteras griegas y las oirans japonesas o las kisaeng coreanas, figuras todas ellas complejas y posiblemente intermedias entre prostitutas y damas de compañía. LOS LEONES: Dentro de los primeros apoyos de la Directiva que dirige el C. L. José María Sánchez Castellanos fueron la entrega de tapa-roscas a la Casa Hogar y bolsas de colostomía a niño de Tlahualilo, la donación de dos sillas-cama para familiares de enfermos al Hospital General de Lerdo y dos más para la Fundación Ale; se ayudó a dos pacientes con desprendimiento de retina y se efectuó la reparación inmediata de los daños ocasionados por la lluvia en el Salón Tradicional. También se informó que el próximo 24 de agosto realizaremos el Baile Retro en sábado a petición de los mismos interesados. El 24 de julio el Jefe de Región Rubén Vázquez y Jesús Manuel Núñez, Jefe de Zona 10, estuvieron de visita en el Club hermano de Lerdo y el 27 de julio se efectuó la Primera Junta de Capacitación por el PDG Carlos Reséndez Rodríguez. Posteriormente les daremos a conocer las siguientes reuniones ya que la idea es se conozca más de la idiosincrasia de los Leones, la voluntad de servicio, aprender a ser líderes y los derechos y obligaciones de los socios para ser más eficientes, sembrando la semilla para las futuras generaciones. En nuestra Clínica de la Vista el día 3 de agosto atendimos a 41 pacientes, se aplicaron 36 reactivos para detección de Glucosa y se efectuaron 37 Tomas de Presión Arterial, se entregaron 61 pares de lentes en forma gratuita y se detectó un paciente con cataratas. El día de hoy les deseamos un feliz retorno a los C. L. que nos representaron en la ciudad de Meoqui, Chih. Durante la Primera Junta de Gabinete 2019-2020 del Distrito B2 en Homenaje al C. L. Marco Baeza Delgado, cumpliendo previamente con la asistencia a la Junta del Consejo Consultivo del Gobernador en el Club de Leones de Torreón, A. C. convocada por el Jefe de Zona Santos García. Muy interesantes los comentarios escritos que nos proporcionó recientemente el PDG Alfonso Amador Salazar donde nos invita a leer y reflexionar sobre varios temas relacionados con el leonismo de todas partes, como la Imagen de los Clubes, Programas de Trabajo, Liderazgo, Cumplimiento de obligaciones estatutarias, Anécdotas de por qué se van los Leones y sus Moralejas, todas encaminadas para alcanzar los logros propuestos manteniendo el entusiasmo, la generosidad y el respeto entre nosotros mismos para construir un mejor leonismo en forma permanente con responsabilidad y sin miedo a los retos, teniendo presente que somos una organización de servicio que busca resolver los problemas con efectividad en nuestras comunidades, llevando consuelo a las gentes beneficiadas y no dejar de capacitarnos para ofrecer un mejor servicio. Entretenimiento: La respuesta de los palillos es: En el cuadro interior mueves dos palillos de una esquina igual que los dos palillos de la esquina opuesta y los acomodas hacia el centro en forma de cruz para formar los dos cuadros. Así tienes 3 cuadros. ¿Sencillo no? Adivinanza: La Puerta. Pregunta: San Tito, consiste en la capacidad de detección de fallos en el disco duro y permite al usuario el poder realizar una copia de su contenido antes de perder la información. Se trata de: Marcian Edward Ted Hoff (1937). Ya puedes consultar nuestra página http://leonesdegomezpalacio.org.mx y [email protected] o enviar tus sugerencias y comentarios al e-mail: [email protected] ¡Hasta la próxima! "Nosotros Servimos".