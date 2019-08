Su recuperación depende de nosotras: directora de colectivo por desaparecidos

La búsqueda de desaparecidos rebasa cualquier historia fantástica de la industria cinematográfica internacional, por lo que Colectivo Solecito de Veracruz jamás dejará su labor, asegura la activista y directora de esa agrupación, Lucía de Los Ángeles Díaz Henao.

En entrevista, una vez terminados los trabajos para encontrar restos humanos de desaparecidos, en Colinas de Santa Fe, Díaz Henao consideró que el intenso dolor por la desaparición de su hijo en 2013, le ha dado fortaleza para ayudar a otras madres en las mismas circunstancias.

“Ahora pienso en los demás, ya no sólo en la ausencia mi hijo, ahora todos los desaparecidos son como si fueran mis hijos; la recuperación de sus restos depende de nosotras, porque el Estado no va hacer nada y todas lo sabemos. No ha sido fácil y, por el contrario, es un camino muy desgastante, porque hemos dejado trozos de nuestras vidas”, expresó.

La activista indicó que la búsqueda no es una labor en la que se pueda descansar y dejar de pensar en que ya todo terminó o que ya no tiene caso, porque hay mucho que hacer para dar con el paradero de los seres queridos. “Hay que desenmascarar a los que han hecho daño y evitar que se siga esta espiral de violencia”, agregó.

Puntualizó que la búsqueda ha destruido todo indicio de egoísmo en su ser, “sobre todo cuando hay mucha gente sufriendo por las mismas circunstancias, incluso con muchas más penas que yo; gracias a Dios tengo una situación económica tranquila, porque mis hijos ya están grandes, pero hay mamás que buscan a sus hijos teniendo aun a chiquillos de brazos, con deudas y otras con problemas de salud”, dijo.

Reiteró que su compromiso es con el Colectivo Solecito; “sacrifiqué el dolor personal y adopté el dolor colectivo, que a fin de cuentas es el mismo, pero compartido, porque a ellas les han fallado todos en especial las autoridades, y yo no puedo fallarles, por eso continuaré”, añadió.

Consideró que lo que está viviendo es ya parte de una catarsis: “Que me ayuda a soportar el dolor, y que me lleva a mis orígenes, a redescubrir la educación que me dieron mi padre y mi madre, valores de compartir, de solidaridad, de ayuda y de amor al prójimo”.

Aceptó que ha tenido que tomar terapias emocionales para superar sus carencias y vacíos que le provocó el no tener a su hijo desaparecido. “Es inexistente un medicamento o elixir para curar el impacto que hubo en mi cerebro, me aislaba y limitaba en vida, pero afortunadamente encontré el sentido de vida, ayudando a las demás”, expuso.

Cuestionada sobre las amenazas sobre su labor de activista, Díaz Henao indicó que se han vuelto tan normal, que la semana pasada sufrió una amenaza telefónica anónima. “Pero esas ya las tomo como parte del oficio que decidí tomar en la búsqueda de mi hijo, así que me tienen sin cuidado”, señaló.

De manera tajante, indicó que estará buscando a su hijo lo que le reste de vida y seguirá ayudando a otras mujeres a buscar a los suyos. “El último aliento será el que detenga mi lucha, pero saber que hay más desaparecidos, me motiva a seguir haciendo esto en fosas clandestinas”, indicó.

Subrayó que la finalización en los trabajos de la fosa clandestina de Colinas de Santa Fe, no significa detener la búsqueda. “Vamos por otras fosas de las cuales nos regalaron de manera anónima su ubicación, pero debo decir que aun cuando yo encuentre a mi hijo, continuaré la búsqueda de los demás, no puedo dar la espalda, porque tengo una necesidad moral”, dijo.

Sin importar cuánto seguirá invirtiendo de su tiempo y dinero, Lucía de Los Ángeles aseguró que no bajará la guardia. “Claro que ha cambiado mi percepción de lo que significan las autoridades, en especial por sus deficiencias. Esta lucha por los desaparecidos es mucho más, es una lucha por encontrar la justicia”, enfatizó.

Consideró que hay servidores públicos que sólo buscan ser operadores políticos, desde sus puestos, “como el fiscal de Veracruz, que es un operador del régimen anterior; hay otros funcionarios que son corruptos y sólo buscan llenar sus bolsillos y, los menos, aquellos que se alquilan sólo por trabajar, porque el tema no los mueve, no les importa, el discurso político es sólo la de revictimizar".

Especificó que cuando dice que autoridades y delincuentes son uno mismo, es porque, “quién puede llevar 298 cuerpos a un predio, de un fraccionamiento de interés social colindante con el recinto portuario, que es de carácter federal, sin que nadie se dé cuenta”.

Por último, afirmó que el éxito del Colectivo Solecito ahora no sólo es encontrar restos humanos, sino tener eco a nivel internacional y que los ojos del mundo den cuenta de lo que sucede en México. “Hemos tenido eco en Francia, Estados Unidos, Japón, China, Australia y otras naciones que saben de nuestra lucha”, finalizó.