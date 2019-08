Ahumada y el PRD de AMLO, ¿mediático como siempre en la política?

Tres días bastaron para que el empresario Carlos Ahumada fuera detenido en Argentina bajo una petición de la Fiscalía General de la República de nuestro país y posteriormente liberado bajo una premisa de que el caso era considerado absurdo.

Ahumada, un viejo conocido en La Laguna, que si bien es recordado por los múltiples fraudes fiscales de los que se le han acusado, en su detención solicitada por el Gobierno de López Obrador podría estar implícito el caso de soborno del 2004 en el que también fue señalada su entonces pareja sentimental Rosario Robles.

¿Pero qué tiene que ver eso?

Aquel escándalo fue uno de los casos que más influyeron en la pérdida de inmunidad jurídica del actual presidente de México, lo que fue considerado uno de los procesos legales más famosos en nuestra historia reciente.

Sin embargo, él siempre ha señalado que "no es su fuerte la venganza", pero pareciera que este asunto particular tiene tintes personales dadas las vivencias desde ambos extremos del continente.

No es para menos que pudiera existir rencor; el caso fue transmitido por televisión nacional y salió a relucir durante la administración de López Obrador en la jefatura de la Ciudad de México, cuando aún militaba para "El Sol Azteca".

Obrador aseguró entonces que era víctima de un "complot" para impedir que él ganara las elecciones, que si bien lo primero quedó en solo el dicho del mandatario, los resultados de los comicios son ya conocidos por el colectivo social.

Entre los colaboradores señalados estaban el entonces titular de Finanzas de CDMX, Gustavo Ponce, y René Bejarano, mejor conocido como "El señor de las ligas", ambos en esa época cercanos a López Obrador.

¿Y el vínculo actual?

Aunque la Federación argumentó que la solicitud de captura derivó en un caso de defraudación fiscal, pareciera una extrema coincidencia que esta se realizara durante la administración morenista.

Asimismo, como un recordatorio de lo que fue el "quemón público", la fotografía divulgada por la Policía Federal de Argentina fue casi la misma imagen que, hace 15 años, desató el caso de los "videoescándalos".

Lo mediático que se volvió el asunto aún no cuenta con los dichos del presidente, pues no ha hablado del tema en "La Mañanera". Sin embargo, su discurso ya es bien conocido y podríamos esperar más de lo mismo, un "atole con el dedo" a su propia medida, disfrazado de un redundante discurso en el que hará énfasis sobre la cero existencia de una cacería de brujas y la búsqueda de justicia que más parece mediática contra viejos rivales y colaboradores políticos que ya no simpatizan con López Obrador.