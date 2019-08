Familia exige cuerpo del bebé Decker

Además de exigir justicia, los familiares del pequeño Decker Alexander, piden que las autoridades les entreguen el cuerpo del menor para enterrarlo junto a su padre, Óscar Uriel Martínez.

Hasta la tarde del sábado, la familia no había recibido el cuerpo del niño, de tres meses de edad, quien fue secuestrado el pasado 10 de agosto y encontrado el miércoles pasado a orillas de la carretera Monterrey-Saltillo en Ramos Arizpe, Coahuila.

Las autoridades señalan que el cuerpo no ha sido entregado porque la fiscalía de Coahuila no ha concluido o entregado los resultados de las pruebas de genética, que ayuden a confirmar sin duda alguna que se trata de Decker Alexander, secuestrado por Mario "N", quien también asesinó a su padre a martillazos en la cabeza.

Dulce Gómez, madre de Óscar Uriel y abuela de Decker Alexander, carga entre sus brazos un ramo de rosas, que tiene preparado para adornar el altar donde será colocado el féretro con los restos de su nieto, en su domicilio en San Nicolás de los Garza.

Rodeada de vecinas y familiares, sin alzar la voz, ni mostrar enojo, demanda, "ya queremos el cuerpecito, desde el miércoles lo encontraron, pasaron jueves, viernes y hoy sábado, y pues nada, de por sí ya estaba en descomposición, nos irán a dar la caja vacía, no sé".

La señora Dulce Gómez dice que los planes de la familia son llevar el cuerpo de su nieto al mismo panteón municipal de San Nicolás, donde a principios de la semana pasada sepultaron a su hijo, y quiere que les permitan ponerlo en el mismo ataúd.

Sobre el presunto asesino, Mario "N", de 52 años, doña Dulce reconoce que era pareja de su hija Abigail, de 17 años de edad. Señala que era una persona enferma de la mente y el corazón, "nunca nos dimos cuenta, supo fingir muy bien sus sentimientos".

Recuerda que Mario "no tomaba ni fumaba, este tipo, no tenía vicios, él mismo dijo que lo hizo por coraje, por venganza, porque mi hija ya no quiso regresar con él, pero no tenía por qué matar a mi hijo, y al niño mucho menos", lamenta.