Motociclista vuelca, sale volando y por poco es atropellado

El accidente ocurrió en el autódromo Oulton Park, ubicado en Chesire, Inglaterra, cuando el piloto Luke Mossey, de 26 años, estaba entrenando para una carrera y por accidente volcó y fue lanzado de su vehículo hacia la pista, donde patinó unos 20 metros y estuvo a centímetros de haber sido arrollado por otro motociclista.

Mossey sólo sufrió una fractura leve en su cráneo y en menos de 24 horas regresó a la pista para seguir entrenando para una carrera próxima.

That was a big one! @LukeMossey12 sustained a hairline fracture in his leg after this crash during the test at @CadwellPark yesterday evening but he is back spectating today! Captured by @OMGRacingUK pic.twitter.com/TyOvU1tFe4