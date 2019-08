Guerreros van por la marca

- Los Guerreros buscarán superar, por diferencia de goles, su mejor arranque de torneo en la Primera División tras cinco partidos, cuando hoy en Aguascalientes se enfrenten a las 17:00 horas a los Rayos del Necaxa, en duelo de la jornada cinco del Apertura 2019.

Un perfecto inicio de campaña han tenido los Albiverdes de la mano del técnico uruguayo Guillermo Almada. Han obtenido los 12 puntos que han disputado hasta el momento en cuatro fechas, pero van por más. En el Apertura 2007 con Daniel Guzmán, arrancaron con cinco triunfos seguidos el certamen y con diferencia de goles de +7, menor al +10 que tienen los Guerreros en este torneo.

Hasta antes de comenzar la actividad futbolística de la presente semana, contaban con la mejor ofensiva del campeonato con 12 goles, la mejor defensiva con apenas un par de tantos recibidos, los cuales fueron a través de la vía penal.

Cuentan con el máximo romperredes de la competencia, Brian Lozano, con cuatro goles. El charrúa ha marcado en tres de los cuatro duelos de los albiverdes, con doblete incluido a los Rojinegros del Atlas.

Santos no podrá contar con sus dos centrales titulares, Matheus Dória por suspensión y Hugo Rodríguez por lesión. Félix Torres ocupará el lugar del brasileño, mientras que Diego de Buen sería el indicado para entrar por Rodríguez, aunque no se descarta que Javier Abella aparezca en el once titular.

Los hidrocálidos por su parte, vienen de caer en el "Volcán" frente a Tigres, pero en su más reciente choque en casa ante sus seguidores, golearon 7-0 a los Tiburones Rojos del Veracruz.

Entre sus filas cuentan con algunos exsantistas, como el zaguero Ventura Alvarado y el delantero Eduardo Herrera. Son dirigidos por Memo Vázquez Jr.

También vistieron ambas casacas durante su etapa como profesionales, Osmar Mares, el "More" Mosquera, Edson Alvarado, Jesús Isijara, Hernán Vigna, Wagner de Souza, Cuauhtémoc Blanco, Alexando "Mostro" Álvarez, entre otros.

El Necaxa como local, ya sea en el Azteca de la capital del país o en el Victoria en Aguascalientes, ha recibido un total de 30 ocasiones a los Guerreros, con saldo de 17 triunfos, por 8 de los laguneros y 5 empates.

Jared Borgetti, ha sido el máximo anotador verdiblanco frente a los Rayos, con un total de 12 goles. Es seguido muy de cerca por Matías Vuoso con 5, aunque ya aparece Julio Furch con 3 anotaciones.

El partido será dirigido por Alejandro Funk Villafañe, quien tendrá como asistentes a Andrés Hernández Delgado y Jorge Antonio Sánchez Espinoza. El cuarto árbitro será Abraham de Jesús Quirarte Contreras.

8 TRIUNFOS 5 empates y 17 derrotas es la marca de Santos Laguna visitando al Necaxa.

Victorias visitando al Necaxa