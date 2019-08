El brindis en esta ocasión es a la memoria de mi admirado Manolo Martínez, figura número de ésas que se dan a cuentagotas, va en su memoria a 23 años de su partida.

La noticia de la muerte del madón de la torería mexicana me tomo por sorpresa en su natal Monterrey, desayunábamos en un Hotel junto al parque fundidora en compañía de mis queridos amigos y compañeros Alfredo Tena, Vinicio Bravo y Don Ricardo Luna en espera de un partido de pretemporada, sabía de su estado de salud pero ignoraba que se encontraba en La Joya, California buscando un trasplante de hígado; mis amigos también aficionados notaron mi consternación pues en muchas sobremesas abordábamos el tema taurino en donde les hacía ver que el regio era mi favorito.

Puedo escribir una reseña de su carrera, la que seguí disfrutando muchos triunfos y no pocas broncas, al Maestro de pronto había que esperarlo, no entenderlo, dueño de una personalidad impactante y de fuerte temperamento era capaz de detener una tormenta con un solo movimiento de su prodigiosa muleta o de un lance eterno por chicuelinas en los medios, donde le gustaba torear, la sonrisa socarrona y el agradecimiento con los trofeos a la altura del tórax muestra de un "los tengo", la capacidad de reconocer a quien lo abordaba en forma que aceptaba de inicio con una mirada escrutadora y después escuchando nos mostraba más a la persona que a la gran figura, seguro de su enorme capacidad de mando no permitía le pisarán sus terrenos, pero con nobleza se entregaba a quien gozaba de su amistad y afecto. La fiesta en nuestro país sigue esperando al sucesor de quien daba la réplica y arreglaba a los que venían de otros sitios ¡yo ya tengo mi gallo!

Uno de los más bonitos regalos navideños que he recibido y del que tengo doble motivo para conservar como un verdadero tesoro es "Manolo Martínez, un demonio de pasión" el primer motivo es por ser un regalo de mi sobrino Rubén Darío que con sus ahorros me lo entrego con mucho cariño, el segundo motivo es que me fue autografiado con una bonita dedicatoria por el Maestro, al escribir mi apellido le hice una corrección a lo que me contesto con su típica forma de ser "y que quieres, soy matador de toros no médico" para soltar después una carcajada ¡Todo un honor!

En 1913 gran triunfo del "Indio Grande" Rodolfo Gaona en San Sebastián alternando con Ricardo Torres "Bombita" y "Joselito El Gallo" 1924 nace en la ganadería de Piedras Negras el picador Gonzalo González quien fallece en la misma fecha en 1962, en 1926 nace en Aguascalientes el Matador Rafael Rodríguez, en 1942 nace en la ciudad de México el Matador Víctor Pastor, 1958 toma la alternativa en Tuxpan Carlos Valadez de manos de Luis Procuna con quien alterno en esa tarde en mano a mano, en 1962 nace en Aguascalientes el Matador Antonio Urrutia, en 1969 se presenta como novillero en la Plaza México Raúl Ponce de León, el mismo día en Tijuana el norteamericano Diego O'Bolger toma la alternativa de manos de Manolo Espinoza y de testigo Curro Rivera, en 1997 el lagunero Aurelio Mora "El Yeyo" debuta en Perú alternando con Pablo Salas y Julián Martínez con toros de Manuel Carreño, el mismo día en la Plaza México Alejandro Martínez Cruz aprueba su examen como picador. ¡Hasta la próxima!

[email protected]