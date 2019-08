Nuestro recomendado para escuchar

El cantante y actor brasileño Daniel Boaventura no le tiene miedo a los retos. De hecho, es lo que más le emociona a la hora de presentarse en lugares tan remotos como Moscú, donde grabó su más reciente álbum en vivo "From Russia With Love".

Boaventura presentará este viernes las canciones de esta producción en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

"Es importante comunicar esta importancia que México tiene en mi carrera, que es fundamental y tengo una gratitud infinita. Yo soy más fan de mi público que mi público de mí", dijo el artista en una entrevista reciente. "El público mexicano es energía pura".

Su debut en Moscú surgió por invitación de la Orquesta Filarmónica de Rusia, cuyos directivos vieron videos populares de sus conciertos en internet y quisieron que interpretara su repertorio en su capitalina Casa Internacional de la Música. El único encargo que le hicieron fue que cantara algunas canciones en ruso.

Buscó un maestro para aprender algo de ruso básico y concentrarse en la música popular rusa, y el mejor que encontró estaba en Río de Janeiro (Boaventura vive en Sao Paulo), así que tomó clases vía Skype.

El cantante pidió a su disquera Sony Music que grabara la actuación, realizada a -18 grados centígrados (-0,4 Fahrenheit) en diciembre del año pasado, por lo especial que sería. El resultado es el disco en vivo "From Russia With Love", lanzado la última semana de julio.

En los últimos años, Boaventura ha convertido a México en una parada obligada para sus giras y en 2017 grabó el CD/DVD "Ao Vivo No Mexico". Se ha presentado en ciudades como Zacatecas y Sonora, y en esta visita también estuvo en Guadalajara.

Los músicos que lo acompañan son en su mayoría mexicanos, a excepción de su pianista que es brasileño.

Boaventura, quien se destacó primero como actor en Brasil, no ha dejado esta faceta profesional y recientemente terminó su temporada en la versión brasileña del musical de Broadway "Sunset Boulevard".

