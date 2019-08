Tips, tips, tips...

SALSA DE FEO ASPECTO

Si tiene un aspecto grisáceo, nada apetitoso y el colorante que le puso usted para mejorarla, sólo la obscureció, agréguele una pequeña cantidad de jugo o de puré de tomate. Tomará un bonito color sin ningún cambio en su sabor.

No tire el queso que encuentra enmohecido en su refrigerador, tome un cuchillo, sumérjalo en vinagre y quite las capas de moho, mojándolo entre cada tajada. El vinagre mata el moho y evita que vuelva a aparecer.

No es nada raro que las casas de armar y muchos otros juguetes ya no quepan en sus cajas una vez que los niños los han manejado, y esto significa que, no pudiendo volver a acomodarlos como estaban, dejan piezas tiradas por todos lados o sobresaliendo de la caja, que naturalmente ya no cierra bien. Evite este detalle consiguiendo cajas en donde quepan perfectamente ya armados de nuevo y haga que los niños recorten las cajas originales y peguen sus diferentes partes en las nuevas a fin de que puedan identificar inmediatamente su contenido.

Si ya ha probado usted este condimento, que se vende envasado en las tiendas de autoservicio y que encontrará en la sección de las especias, y le gusta su sabor, cuando vaya a freír pollo, antes de pasar las piezas por el harina, agréguele a ésta media cucharada del curry.

Cuando no use todo el tocino que haya frito, envuelva el sobrante en un trozo de papel aluminio y guárdelo en el refrigerador. Cuando necesite de él y tenga el horno encendido, métalo en él sin quitarle el papel, para que se caliente. También puede colocarlo, con la misma envoltura, en una sartén o placa de fierro gruesa y ponerla sobre la estufa con calor bajo. Le quedará mejor que recién frito y no tendrá ningún artefacto grasoso que lavar.

Si tiene que manejarla con sus manos para hacer albóndigas, albondigón, tortillas o algo similar, tal vez le resulte cómodo para no ensuciar ni engrasar sus manos, trabajarla con ellas dentro de bolsas de plástico. Sin embargo, si no puede y se le ensucian las manos, pase por ellas una espátula de hule y logrará limpiaras fácilmente.

Para que no se salga el relleno que tan cuidadosamente ha puesto en la cavidad del ave, en lugar de usar brochetas o coser con hilo, use alfileres de seguridad de un tamaño que esté de acuerdo con las proporciones del animal. El procedimiento es práctico, cómodo, sencillo y los alfileres se lavan fácilmente.

Cuando se cuecen huevos para varios días y se guardan en el refrigerador cerca de los crudos, se corre el riesgo de romper uno de estos en vez de uno ya cocido. Evítelo poniendo un poco de colorante en el agua en que los cueza y el ligero tinte que tomen la ayudará a distinguir unos de otros.

Use dos tazas de harina preparada para hot cakes (o prepárela usted misma), un cuarto de taza de azúcar y suficiente agua o leche para hacer una preparación lo bastante espesa para que caiga de una cucharada. Vaya dejando caer cucharadas de ella en aceite caliente y páselas por azúcar granulada. También puede usar este producto mezclado con canela en polvo. Un postre rápido muy sabroso. La idea resulta excelente para aprovechar sobrantes de pasta para hot cakes o wafles.