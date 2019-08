Viernes y llega el Saque de Meta de esta semana donde hablaremos de temas de Santos Laguna, ‘Memo’ Ochoa y ‘Chucky Lozano, así que vamos a entrarle al tema futbolero.

En primera arrancamos con Santos Laguna, el gran líder del torneo que ha demostrado un comienzo espectacular y más allá de eso, la forma de juego y la idea parecen estar sumamente claras. Almada ha logrado que los jugadores entiendan su futbol y se puede ver a un equipo que puede mover con facilidad el esférico por todo el terreno de juego, sin duda gran mérito para el estratega y los aplausos para los futbolistas que parecen estar en su momento, tal y como lo demuestra Brian Lozano.

Este fin de semana todo indica que los Guerreros tienen un duelo más del cual arrancar los tres puntos y mantenerse como el “jefe” de la Liga MX, el enfrentamiento es el próximo domingo ante Necaxa, en Aguascalientes, cuando el reloj marque las 17:00 horas.

La realidad es que Necaxa no se ha visto bien en este inicio de torneo, la victoria de 70 ante los Tiburones Rojos se entiende, porque pues… es Veracruz, que ya ni debería estar en Primera División. El otro punto logrado fue ante el irregular Cruz Azul por lo que esos 4 puntos no reflejan la comparación real como los duelos en donde enfrentaron a Tigres y Pumas, que los desnudó y dejó exhibidos en cuanto al desempeño, que no se asemeja en nada al torneo pasado. Sin embargo Santos tiene que hacer un partido serio y sin excesos de confianza, a final de cuentas se juega de visita y la baja de Matheus Dória puede pesar en zona defensiva, la posición será cubierta por el ecuatoriano Félix Torres.

Sin duda Santos Laguna tiene todo para sacar los tres puntos, si se mantiene el buen momento y la confianza que se tiene el equipo, el verdadero examen vendrá la próxima semana en el Estadio Corona, cuando el calendario comienza a ponerse “pesadito” al recibir a los Rayados de Monterrey.

Ahora tocamos temas del momento, que son Hirving Lozano y ‘Memo’ Ochoa, ¿que tienen en común? Pues que van a tener sueldos casi iguales de poco más de 4 millones de euros, la diferencia es que uno va en ascenso y otro en el cierre de su carrera.

En lo personal creo que Ochoa en la parte deportiva podía haber encontrado un equipo en Europa y hacer las cosas muy bien, tal vez su dificultad ha sido que tienen un mal agente ya que no lo pudo colocar en un buen equipo, en la parte de personal de ‘Memo’ claro que se entiende que no dudo ni por un segundo, en Bélgica ganaba 1 millón de euros al año, el América le ofreció 4 mde, ahora si ya se entiende un poco más la cosa, regresa con los bolsillos llenos para dar un gran cierre a su carrera y además la afición demuestra que es un ídolo y le dan el trato de emblema histórico del club. En cuanto a Lozano, ya es cuestión de horas para que fiche por el Napoli, es una gran oportunidad de crecimiento para Hirving aunque claramente la Serie A no es lo mejor de lo mejor, quizá la tercera o cuarta mejor liga de Europa, pero es un buen escalón para tarde o temprano llegar a España o Inglaterra. Este traspaso dejaría historia en el PSV, ya que se convertirá en la venta histórica para los holandeses, ya que se calcula que el mexicano se irá vendido en 42 millones de euros. Otro plus es que el equipo italiano si jugará Champions League, por lo que ‘Chucky’ podrá brillar de nuevo en este torneo y será una pieza clave para que el equipo busque el Scudetto.

Así llegamos al final de este Saque de Meta