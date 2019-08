Rosario y su martes 13

Martes: ni te cases, ni te embar- ques ni de tu casa te apartes. Vaya que este martes resultó desastroso para lo que queda del grupo político de Enrique Peña Nieto. En un santiamén pasaron del Rosario, no te preocupes, al Rosario, tenemos –y tienes- un grave problema. Si nos remitimos al curso de los últimos acontecimientos, quizá el panorama se pondrá mucho peor.

¿Terminó la calma chicha? ¿El presunto pacto de no agresión entre el viejo y el nuevo Gobierno está roto? ¿Se violarán las reglas no escritas que hablan de blindar a los ex presidentes? ¿De perseguir a sus colaboradores pero jamás a ellos? ¿De enterrarlos políticamente, ridiculizarlos, agraviarlos hasta el exceso, pero jamás cruzar ciertas líneas? ¿O será Rosario Robles el chivo expiatorio que tenga que pagar la factura de los pecados cometidos por la generación de gobernantes más voraz de nuestra historia reciente? Lo ignoro, la política a la mexicana y los vericuetos de la justicia son un galimatías, pero lo que sí resulta evidente es el nerviosismo que se apodera de quienes hasta hace poco se sentían, eran todopoderosos y como tal se condujeron durante seis largos años. Viene un vendaval y, ante ello, imagino que en Madrid quieren moverse lo menos posible. Adiós a las apariciones en bodas de alto perfil, a la tan gustada prensa del corazón y a andar presumiendo a la nueva conquista como si se tratase de un trofeo. Según trascendió en redes sociales, hace unos días Luis Miranda –el operador más cutre de Peña Nieto- fue captado a bordo de un avión –viajó en primera clase, obviamente- regresando de España. Con sospechosa frecuencia, varios de los colaboradores del ex presidente se trasladan a la madre patria, en cuya capital don Enrique goza las mieles del exilio forzado. Arturo Montiel, padre político de Peña Nieto quien mucho le enseñó al alumno al extremo de convertirlo en calca suya, también anda por aquellos lares.

Es de suponer que el ex mandatario clama con todas sus fuerzas que las aguas regresen a su curso. Sin embargo, todo indica que por lo menos en el terreno de los hechos, la Fiscalía General de la República a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero va con todo y se dispone a investigar al círculo inmediato del gobierno anterior. El entramado de la Estafa Maestra –quizá el mayor desfalco al erario del que tengamos memoria - se antoja demasiado apetitoso como para ignorarlo y dejarlo pasar.

Sí, el Fiscal tiene plena autonomía, está de pesca y los peces que caen cada vez son más gordos. Emilio Lozoya, ex director de Pemex, se encuentra prófugo, herido, abandonado por el grupo y amenaza con soltar la sopa. Según escribió el periodista Salvador García Soto, Lozoya afirma haberle entregado en propia mano cinco millones de dólares a Peña, que se habrían utilizado en la campaña presidencial de 2012.

Juan Collado guarda silencio y está en prisión. Ahora, Rosario Robles, dos veces secretaria de Estado durante el sexenio fue vinculada a proceso y tendrá que pasar, en el mejor de los casos para ella, 60 días en el penal de Santa Marta. Será responsabilidad del juez dictaminar si es culpable o no de los delitos que se le imputan, pero en términos de opinión pública ya fue condenada y más aún tratándose de un país como el nuestro, donde la presunción de inocencia no existe.

Aunque Rosario Robles tiene más vidas que un gato, ha resucitado políticamente en distintas ocasiones y pasado por distintos gobiernos y tintes partidistas, todo apunta a que su carrera llegó a término y no habrá resurrección posible. Además, como agravante adicional, en la izquierda –e incluyo a Andrés Manuel López Obrador- jamás le perdonaron los agravios del ayer.

Reza la frase: “todos los caminos conducen a Roma”. Obviando la posible participación de Rosario Robles y otros muchos en la Estafa Maestra, en este caso las cosas apuntan a que todos los caminos conducen a Madrid. Basta con que existan ganas para verlo y verdadera independencia de la Fiscalía de llegar hasta las últimas consecuencias. Desvíos de cinco mil millones de pesos; ahora resulta que nadie supo… Ver para creer.