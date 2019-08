Decisión de Banxico permitirá estabilidad y crecimiento: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece este viernes su habitual conferencia matutina con medios de comunicación desde Palacio Nacional.

Dio a conocer que hasta el momento se ha recorrido casi la mitad de los 80 hospitales del IMSS, “estamos tomando nota, haciendo un inventario hospital por hospital”.

López Obrador informó que el primer Informe de Gobierno será el primero de septiembre a las 11:00 horas, "ya tengo hecho el borrador y se está terminando con los todos anexos que se tienen que entregar a la Cámara de Diputados".

“A las 11 de la mañana hacemos un informe aquí con ustedes y en la tarde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregará el informe”, señaló.

Manifestó que "no veo a nadie que quiera retorcer la ley", sobre la relación familiar de Dolores Padierna con el juez que vinculó a proceso a Rosario Robles.

“El pertenece al Poder Judicial, no tiene que ver con el Poder Ejecutivo y no quiero opinar porque no quiero entrometerme en este tema que está en manos de las autoridades".

"Tengo confianza de que se va a aplicar la ley, sin consigna de perjudicar a nadie y buscando que en efecto se haga justicia", expuso.

Afirmó que en el país "la economía está bien y hay un entorno favorable", y subrayó que el Banco de México bajó la tasa de interés indicando que esto "estimula el crecimiento, es más rentable para la actividad productiva y eso se puede hacer porque hay estabilidad"

Se puede hacer esto porque hay estabilidad, porque si bajan las tasas y no hay confianza, en México se podrían generar desajustes, "pero bajaron las tasas y no pasó nada", subrayó.

Tras asegurar que no pretende culpar a los factores externos de la situación económica del país y que respeta la decisión del banco central, dijo que lo más importante es consolidar a la economía nacional al interior.

En su conferencia de prensa matutina, reiteró que “en México estamos bien, tenemos suficientes reservas, no tenemos problemas de inflación, ni depreciación de la moneda”.

Admitió que debido a los pronósticos de recesión de la economía mundial, problemas en Europa, menor crecimiento en China, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, incluso lo que pasa en Argentina, se prevén efectos negativos en México.

Sin embargo, apuntó, “pensamos que estamos bien, tenemos ventajas, es importante tener control de la inflación, que siga llegando inversión extranjera, que siga creciendo el comercio exterior, inclusive que tengamos el apoyo de los paisanos migrantes que envían muchos recursos, como nunca a sus familiares”.

En Palacio Nacional, el Ejecutivo federal sostuvo que todo eso mantiene bien la economía y en ese marco el Banxico decidió bajar la tasa de interés.

“Esto es importante porque de esta manera estimula el crecimiento, hay más estímulos para invertir, para apoyarse con crédito, en más rentable para la actividad productiva, tasas de interés más bajas y se puede hacer esto porque hay estabilidad”, enfatizó.

López Obrador puntualizó que la decisión del banco central fue positiva; “respeto la decisión de Banxico, son autónomos, nosotros no nos metemos en esas decisiones, cada quien lo que tiene con su función”, agregó.

Sobre la suspensión de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, el López Obrador aseveró que "vamos a terminar el aeropuerto; se está trabajando en los proyectos; no se lleva a cabo nada en el terreno, pero en gabinete se está haciendo planeación".

"Estamos viendo, la verdad es un sabotaje legal, para que no se vaya a mal interpretar. Es increíble, más de 80 amparos. ¿Cuántos amparos se presentaron cuando querían construir el negocio jugosísimo en el Lago de Texcoco?", cuestionó.