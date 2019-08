Pide FGE denunciar extorsiones por desapariciones

La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que aunque no se han presentado denuncias de familiares de personas desaparecidas por casos de extorsión en Coahuila, esta práctica se ha vuelto muy común, por lo que urgió a los afectados denunciar, antes de ser defraudados.

El fiscal general del estado Gerardo Márquez, señaló que aunque en muchas de las ocasiones estas situaciones no se denuncian, es común que estos casos se presenten, al tratarse de víctimas vulnerables.

"Tuvimos hace unos días un caso en donde un familiar de una persona no localizada y un menor no localizado, pedía auxilio para que le apoyaran en la localización, no obstante, le llamaron para decirle que ya los habían encontrado y que les proporcionara alguna cantidad de dinero, no obstante, al final no era cierto", dijo.

Señaló que con el objetivo de disminuir estos casos es necesario reportar los números y las personas que se encuentran realizando estas prácticas ilegales.

"Nosotros podemos investigar esa red social y sabremos si es verídica o no la información que pueda tener y en su caso, investigar por el delito de extorsión", explicó.

Fue hace una semana que el Grupo Vida lanzó una alerta para no dejarse engañar por una persona que ofrece ayudar para encontrar a familiares desaparecidos a cambio de dinero.

Silvia Ortiz, representante del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción, dijo que en su visita a Durango, le señalaron que una persona, que se dice integrante del colectivo, ofrecía servicios para encontrar a personas desaparecidas a cambio de una suma de dinero.