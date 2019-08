Van contra vehículos con placas vencidas

La Administración General de Recaudación de Coahuila informó que será en un plazo no mayor a los 15 días cuando inicien oficialmente los operativos contra vehículos que tengan placas vencidas.

El titular de la oficina, Luis Gurza, señaló que se trata de acciones que se enfocarán en unidades que tengan placas del año 2016 hacia atrás (con la imagen expandida del dinosaurio), en las que se montarán operativos especiales para multar o en su caso decomisar los vehículos.

Dijo que los decomisos aplicarán exclusivamente cuando los conductores de las unidades no cuenten con garantías que los elementos de seguridad puedan retener, tales como la licencia de manejo vigente o tarjeta de circulación.

"Estamos hablando y analizando precisamente con cada autoridad municipal para aplicar estos operativos, por ejemplo en el caso de Torreón se tiene un diálogo con la Dirección de Seguridad Pública, viendo la forma en la que se podrían dar estas acciones, toda vez que nos respalda la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable en Coahuila... Decirle a la gente que no es un tema recaudatorio, es para tener un padrón confiable y mejorar las acciones de seguridad".

Gurza señaló que actualmente tienen un padrón de cumplimiento del 63 por ciento, por lo que buscarán que los operativos y acciones de regularización puedan aumentar tal cifra para contar con un mayor orden, destacó el programa "Acércate", en el cual se otorgan facilidades de pago a quienes se comprometan a regularizar los pagos de sus derechos vehiculares y compren las láminas correspondientes.

Respecto a la posibilidad de que elementos de Tránsito en los municipios puedan comenzar a sancionar a quienes tengan placas vencidas, Luis Gurza detalló que se trata de una acción que se encuentra fundamentada en la ley, por lo tanto pueden hacerlo sin ningún inconveniente.

"Mira, si bien no tenemos todavía operativos conjuntos, pues el municipio está facultado para meter en orden a todas las unidades que no cumplan, la ley es muy clara y todos los que no tengan placas vigentes son sujetos a una sanción, en ese sentido sí pueden tener ellos recaudación a través de ese concepto".

El funcionario además informó que, tal y como ha ocurrido en otros años, se dejará fuera de dichos operativos a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera, ya que se trata de un grupo que debe ser regulado por autoridades federales y a través de acciones específicas.

Por el contrario, señaló que otros vehículos que sí se contemplan en los operativos de regularización son los procedentes de otros estados, para ello han solicitado padrones e información actualizada de otras entidades.

"Es por el bien de todos realmente, pero también para ser justos con quienes sí están al corriente de sus obligaciones, por eso tenemos los datos necesarios para saber si las placas de un vehículo de Querétaro, de Puebla, están vencidas, así vamos a estar procediendo", finalizó Luis Gurza.

Operativos