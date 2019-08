Novio es ridiculizado por lista de demandas para una cita

Zoe Scholefield de Wakefield, West Yorkshire, le envió un mensaje a su pareja para conocer las bandas que estarían en el festival, pero recibió en cambio una lista de 12 reglas que ella debía cubrir, que iban desde su atuendo a la forma como debía bailar.

1) No bailes como un maldito loco, como por reflejo.

2) No te emborraches demasiado.

3) No a los chicos y si alguien se te acerca y te habla, diles que tienes novio.

4) Cuida tu bebida en todo momento para asegurarte de que nadie le ponga algo.

5) Quédate conmigo en todo momento.

6) Nadie más que ustedes 4 en la habitación.

7) No puede ir a la habitación de nadie más.

8) Me dejas saber todo lo que sucede y debes estar lista para explicar tus historias.

9) Siempre envíeme fotos de la parte delantera y trasera de lo que llevas puesto para que pueda aprobar y decir si creo que debe usarlo o no.

10) Incluso cuando estoy dormido, envíame un mensaje de texto para decirme cosas para que pueda verlo por la mañana.

11) Si encuentra la hora, llámeme o Face Time, pero avíseme con anticipación.

12) Si puedes, quiero un video de la habitación antes de dormir para probar que no hay nadie más cuando te vas a dormir.

"Es curioso cómo mi ex me envió cosas como esta, entonces tiene la audacia de engañarme", tuiteó Scholefield, que aclara que la relación terminó. Los internautas por su parte critican la forma de control que califican como tóxica de este hombre.

"Tu ex necesita ir a un hospital de salud mental" o "El control no es afecto o amor", fueron algunos de los comentarios.

DA.

Funny how my ex sent me stuff like this then has the audacity to cheat on me pic.twitter.com/nA28O86u4k