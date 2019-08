Voz de Palco

La temporada se acaba para los Algodoneros. Queda lejano aquel jueves 8 de noviembre de 2018, en el que publicamos en la portada de Meta que no habría beisbol en La Laguna en 2019. Error no hubo, la Liga (en aquel entonces) así lo informó. Pero al quite entró un casi decreto presidencial y la plaza de Torreón se mantuvo. ¡Vaya novela que vino después!

No fue fácil encontrar a quien se hiciera cargo del equipo en un circuito que no tiene nada que ver con la mercadotecnia e infraestructura de la Liga MX, por ejemplo. Sin embargo, un par de jóvenes entusiastas se aventuraron en una complicada empresa; Memo Murra y Francisco Orozco le entraron para salvar a los Algodoneros del Unión Laguna. A partir de ahí, la sonrisa regresó a los aficionados de la Comarca y en distintos puntos de la ciudad se empezaron a ver espectaculares con la leyenda: ¡La Unión sí juega! La semana pasada, la directiva del equipo guinda organizó un partido de softbol amistoso contra integrantes de medios de comunicación. Tras el partido, se pudo entablar una provechosa charla con los protagonistas de la temporada 2019 de UL. Había jugadores, directivos, cuerpo técnico… Memo y Francisco, junto al “Becerro” Aceves, respondieron una a una las inquietudes de la prensa, pero sobre todo, mandaron un mensaje: esto apenas es el comienzo. Un comienzo difícil; el equipo vivió una terrorífica racha de 12 derrotas al hilo (se acercó a dos de la peor en la historia, registrada apenas el año pasado), mientras que la mejor seguidilla de victorias fue apenas de cuatro. Sin embargo, esos cuatro triunfos consecutivos se consiguieron en medio de un periodo de 8 ganados en 9 encuentros. ¿Hay algo que celebrar este año en el beisbol de La Laguna? Claro que sí. Jonathan “Becerro” Aceves, quien debutó como mánager y que se ha mantenido al frente durante toda la temporada, explicó a detalle y con paciencia uno a uno los movimientos alrededor de los guindas, desde por qué mantener a un abridor cuando le están dando de palos hasta la importancia del rol que tiene el receptor o cuáles son los peloteros con mayor proyección. El ‘Chipper’, apasionado, intervino en cada oportunidad para destacar lo hecho por la directiva. Por ahí andaba también el dominicano Dionys César, quien inyecta de su chispa al equipo. Murra y Orozco, con la satisfacción de creer en su proyecto, transmitieron confianza a quienes los escucharon, pero sobre todo, aseguraron que habrá continuidad en el equipo y destacaron la base de jugadores jóvenes que tienen en sus filas, y que seguramente colmarán de alegrías a los aficionados en temporadas venideras. Hay algo importante que decir: lejos de que la gente se haya alejado ante los malos resultados en lo deportivo, la afición ha comprendido lo que lo más importante era la permanencia y pareciera que las entradas al inmueble de la avenida Juárez mejoran partido a partido. Mucho tienen que ver las promociones que se han implementado o el apoyo de las empresas patrocinadoras, pero también se nota un acercamiento del equipo con su gente, lo cual queda de manifiesto en el ambiente que se vive en el mágico Estadio de la Revolución. El año beisbolero cierra en Torreón con un espectacular encuentro ante Saraperos, en el que dejaron tendido al visitante, una entrada de más de 7 mil espectadores ante Sultanes, un partido a beneficio contra el otro equipo profesional de la ciudad, Santos Laguna, en el cual se registró un espectacular lleno. A Algodoneros y sus aficionados les quedan seis partidos de temporada regular en casa (la semana que viene) y luego a esperar mejoría para la siguiente campaña. Pero la semilla ya está sembrada. Hay que tener confianza en las palabras del “Chipper”; el año que entra, la novena guinda estará en la competencia por un lugar de ‘playoffs’. Por mientras, nos seguiremos leyendo [@Foko_54] y que sea la Unión la que se imponga dentro y fuera del campo. Que así sea.