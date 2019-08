Cambio climático ya afecta la región

Además del retraso de un mes en la temporada de lluvias, en la región lagunera se ha extendido el calor por tres meses, lo que se atribuye al cambio climático, informó Alonso Gómez Vizcarra, director de Protección Civil en Gómez Palacio, quien explicó que se puso en contacto con especialistas del Servicio Meteorológico Nacional y algunos en Estados Unidos para preguntarles sobre estas condiciones.

Señaló que históricamente en la Comarca Lagunera se adelantaba la canícula en el mes de mayo y junio, cuando en el resto del país se registra en julio y agosto, sin embargo, indicó que se han registrado tres meses con altas temperaturas en la región, con un promedio de 25 a 27 grados centígrados por la mañana, mientras que al mediodía ya alcanzan los 34 a 35 grados y en la tarde oscilan en los 39 grados centígrados.

"Esto se debe, sobre todo, al cambio climático y la falta de lluvias", manifestó, "en lo que viene a ser el océano Pacífico hay muchas franjas de sistemas de alta presión, esos no permiten que entre la humedad, no permiten que haya precipitación en la Comarca Lagunera, sí vemos que cuando se retiran las altas presiones ingresa la humedad, pero no traen la fuerza debida para que llegue hasta la cuenca alta del Nazas, donde la presa Lázaro Cárdenas se encuentra al 52 por ciento".

Dijo que en la parte sur del país sí se han registrado precipitaciones pero no se ha desarrollado una tormenta tropical y menos un huracán.