Dejará las puertas abiertas al arte local

Luego de que el pasado mes de junio, la entonces titular de Artes Visuales y del Museo de Artes Gráficas, Olga Margarita Dávila García presentara su renuncia, la cual estuvo vinculada al escándalo que se presentó cuando se viralizó una imagen en la que la artista argentina Mercedes Aquí orinó un petroglifo, parte de un performance, considerado patrimonio de General de Cepeda, hoy la dependencia tiene nueva titular.

Es Edith Adriana González Leija, la nueva coordinadora de Artes Visuales y directora del Museo de Artes Gráficas, quien fue recibida en el marco de la exposición "Curupira, Criaturas del Bosque", una muestra con la que da inicio a su trabajo en este puesto.

Tras preguntarle su opinión sobre el incidente en el que fue cuestionada la también prima hermana de la secretaria de Cultura del estado, Ana Sofía García; González Leija argumentó que cree que aún hay mucha sensibilidad, debido a que fue un hecho controversial.

"Sí fue una grave omisión de criterio, entre tantas cosas que se han desarrollado. Yo creo que una de las principales cosas que hay que hacer para poder mejorar es la aceptación. Aceptar que ahorita estamos en un periodo complejo, que hay que volver a reestructurar muchas cosas, que hay que trabajar mucho al interior y en la confianza de la comunidad artística coahuilense", argumentó.

Para ella, en cierta medida, la controversia a veces es necesaria para un cambio. "Para poder ver hacia otros lugares. Yo más que como una desventaja lo veo como una oportunidad para hacer cosas buenas, para cambiar un poco las dinámicas para abrir las puertas hacia los talentos coahuilenses y para proyectarlos como al interior del estado, como en el exterior".

Sobre su plan, dijo, se basara en políticas de puertas abiertas y se trabajará bajo la plataforma de la transparencia.

Cabe destacar que Edith fue el perfil que resultó ser el más adecuado para el puesto, luego de que fueron analizados varios durante prácticamente parte del mes de junio y principios de julio. Fue precisamente en este último mes que recibió la invitación para asumir las responsabilidades del área, la cual aceptó al considerarla una buena oportunidad para aplicar el conocimiento que adquirió en la Ciudad de México durante seis años.

La coordinadora de Artes Visuales y directora del Museo de Artes Gráficas refirió que toda sus estudios los hace realizado de manera pública. "Soy cien por ciento producto de la educación publica desde el kinder hasta la universidad. Estudié en la escuela de artes plásticas la carrera de artes plásticas, cuando todavía era una carrera técnica, Así mismo cursé la licenciatura en diseño gráfico. También soy licenciada en artes plásticas".

Relató que luego se traslado a la Ciudad de México.

"Después me fui a la ciudad de México. Presente examen para realizar un posgrado en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), "me especialicé en estudios curatoriales, esa maestría se hace cada dos años en el Museo de Arte Contemporáneo".

Sobre los trabajos que realizó en CDMX está haber participado en un encuentro internacional en donde tuvo la oportunidad de trabajar con caricaturistas de todo el mundo. Así mismo en exposiciones.

También he realizado proyectos editoriales en la industria privada y pues bueno yo allá radiqué seis años, yo iba por dos por mi posgrado y me quedé por seis, hasta ahora que recibí la propuesta, no me pareció mala idea regresar a mi estado y aportar todo lo que aprendí allá y colaborar de alguna manera en pro de la cultura coahuilense".

En la inauguración de la exposición con la que arrancó actividades asumiendo el cargo, la secretaria de Cultura del Estado, Ana Sofía García Camil le dio la bienvenida y expresó que está segura que realizará un buen trabajo. La destacó como un gran elemento que vendrá a enriquecer el trabajo que se realiza en el Museo de Artes Gráficas, y que beneficiará a la comunidad artística.

Sobre los retos que se vendrán, González Leija está consiente que son muchos y se debe de trabajar primero desde el interior.

"Yo vengo muy decidida a trabajar hacia el interior, a fortalecer y proyectar el talento coahuilense para eso se requieren hacer muchas cosas, tanto al interior como en el exterior, hacer cambios en conferencias, las residencias, buscar tanto personas externas que vengan a enriquecer nuestra visión, como nosotros llevar nuestras propuestas hacia el exterior".

Lo primero que dijo que hará de realizar, será un análisis de la situación actual de la cultura coahuilense y sobre todo las inquietudes de los artistas.