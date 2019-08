A casi cinco años, inician campaña para recordar Ayotzinapa

A poco más de un mes de cumplirse cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las organizaciones sociales que han dado seguimiento a este caso iniciaron en redes sociales la campaña "Ayotzinapa: 43 días por los 43 #YoConLaVerdad #Ayotzinapa5Años".

El objetivo de esta iniciativa es realizar un conteo, del 14 de agosto al 25 de septiembre, para nombrar a cada uno de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.

Finalmente, esta campaña concluirá con una marcha el próximo 26 de septiembre en conmemoración de este evento.

En la plataforma diseñada para esta campaña (https://centroprodh.org.mx/ayotzinapa5/) aparecerá la imagen de cada estudiante desaparecido con frases de personas que buscan a sus familiares.

Hoy, por ejemplo, apareció la fotografía de Abel García Hernández junto con la frase "lo que yo no quiero es que llegue ese momento de que me vaya y no saber de ellos"; esta oración fue pronunciada por María Herrera, madre de cuatro personas desaparecidas.

Las organizaciones que encabezan esta iniciativa son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez (Centro Prodh), Fundar, Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Las ONG invitan a través de su portal a seguir las diferentes actividades que se realizarán. Por ahora, puede encontrarse un video con el recuento de los hechos que sucedieron aquel 26 y 27 de septiembre del 2014.

Los interesados también podrán expresar su solidaridad con las víctimas a través de un marco especial para las fotos de perfil de Facebook y Twitter.