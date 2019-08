Usa el refrigerador inteligente de su casa para conectarse a redes

La primera publicación fue enviada desde su Nintendo 3DS y decía: "Me voy para siempre. Mi madre tomó mi teléfono. Los extrañaré a todos. Estoy llorando. Adiós".

Luego apareció otro tuit, aparentemente de su madre, recuenta el diario Mirror. Aquel mensaje leía: "Vi que Dorothy ha estado usando Twitter en su Nintendo. Esta cuenta se cerrará ahora".

Pero la cuenta permaneció activa y Dorothy inició sesión a través del Wii-U. “Mi madre tomó mi teléfono y mi Nintendo DS, así que no tengo más remedio que usar mi Wii... gracias a todos por el apoyo y el amor", fue la siguiente actualización de la joven.

Pero su madre volvió a avisar que confiscaba el Wii y que eso era todo, sin embargo Dorothy decidió probar con el refrigerador inteligente de casa y lo logró.

"No sé si esto va a tuitear, estoy hablando con mi refrigerador, qué diablos. Mi madre confiscó todos mis aparatos electrónicos de nuevo".

De acuerdo con The Guardian, la publicación sí vino del refrigerador y LG conforma que es posible conectarse a redes sociales usando sus aparatos inteligentes.

Sobre el motivo por el que había sido castigada, Dorothy dijo que porque inició un incendio cocinando, al estar distraída usando su celular.

I seen that Dorothy has been using twitter on her Nintendo. This account will be shut down now. pic.twitter.com/L4JqNYhUHe

I do not know if this is going to tweet I am talking to my fridge what the heck my Mom confiscated all of my electronics again.