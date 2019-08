La pelea por el peor baño se hace viral

Sarah Schauer compartió las imágenes en Twitter y escribió: "Durante la última hora he estado tratando de decidir cuál es peor. Sinceramente, no puedo decirlo. La cosa es. El primero es como la ruleta rusa, hay momentos en los que podrías ir al baño y no morir. El segundo, casi seguro te deslizas por las escaleras todas las veces".

La publicación generó todo tipo de comentarios burlones pero coincidiendo con que ninguno de los dos escenarios es ideal y que los diseños de estos baños son como de película de terror. Al mismo tiempo, la publicación también ha hecho que otras personas compartan fotografías de baños que encuentran horrendos.

DA.

for the past hour I’ve been trying to decide which is worse. I honestly can’t say pic.twitter.com/nofBqcM7T1