Inusual ingrediente en la pizza divide opiniones

Un usuario de la red Reddit confesó que gusta ponerle sandía a sus pizzas y la revelación horrorizó a algunos internautas.

"Me gusta la sandía en la pizza. Me pidieron que lo hiciera en un desafío y realmente me gustó. Así que ahora pongo sandía en mi pizza. Lo que hago es dejar que se hornee básicamente hasta que esté listo con unos minutos de sobra, luego pongo la sandía y la meto hasta que todo esté completamente cocido", explica esta persona en su publicación, recoge el diario Mirror.

“¿Sandía? Eso está en un nuevo círculo del Infierno después de la debate de la piña", o "Me gusta la piña en la pizza, pero este es ir demasiado lejos", fueron algunos de los comentarios de la gente a quien no le agradó la idea, sin embargo otros encontraron en la iniciativa algo interesante.

"La sandía con albahaca y balsámico es húmeda, así que quiero probar esto" o "Una vez reemplacé los panes de una hamburguesa con dos rebanadas de sandía. Estaba delicioso", fueron algunos comentarios a favor.

DA.