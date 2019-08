'No voy a dar consigna para perjudicar a nadie', dice AMLO sobre caso Robles

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no dará consignas para perjudicar a nadie en el caso donde investigan a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, y que si resulta que algún miembro de su gobierno actuó de manera facciosa actuará en consecuencia y no lo permitirá.

Añadió que respecto a lo dicho ayer por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, no hay otra investigación en contra de Robles Berlanga, y destacó que el asunto debe servir como ejemplo de que al llegar al servicio público se debe actuar con integridad y con apego a los ideales.

"No voy a dar consigna para perjudicar a nadie. No voy a permitir que se inventen delitos ni persigan a nadie, tampoco voy a intervenir para que prevalezca la impunidad, voy a actuar con rectitud y tampoco voy a permitir que nadie del gobierno actúe de manera facciosa. No se puede permitir.

"Lo que puedo hacer es recomendar, de manera respetuosa, que todos actuemos con legalidad y sobre todo con Ética, con principios, que se aplique la ley y que al mismo tiempo actuemos con integridad, esto es que se respeten los derechos humanos, que no se humille a nadie y que se actúe con profesionalismo", dijo en conferencia.

Rosario Robles Berlanga fue vinculada a proceso la mañana de ayer martes por uso indebido del servicio público, al no informar a sus superiores ni actuar ante el caso de triangulación de recursos conocido como la "Estafa Maestra", y llevada a la prisión de Santa Martha Acatitla donde permanecerá por lo menos dos meses.