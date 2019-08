Reprograman su vuelo y viaja como único pasajero

Justo al momento de subir al avión, se enteró que era el único pasajero que viajaría, así que documentó la experiencia y la compartió a través de Twitter.

"La semana pasada @Delta [la aerolínea Delta Air Lines] me proporcionó mi propio jet privado... más o menos", escribió Peone.

Su vuelo había sido reprogramado, pero no esperaba que sería el único pasajero que viajaría, le comenta al diario The Washington Post.

"No sé si necesitamos hacer el anuncio, porque eres el único pasajero", le dijo la empleada de la aerolínea.

"Todos fueron realmente dulces. Los pilotos me dejaron estrecharles la mano, esa fue la parte más sorprendente", dijo Vincent.

Last week @Delta gave me my own private jet...kind of. pic.twitter.com/p14OGLw1jv